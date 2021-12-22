Молодая жена шеф-повара Ивлева показала округлившийся живот

Москва, 22 декабря. Супруга звездного шеф-повара Константина Ивлева Валерия сообщила подписчикам в Instagram радостную новость — она ждет ребенка. Девушка опубликовала серию снимков с беременным животом.

По словам Ивлевой, реакция на эту новость была неоднозначной. Большинство пользователей поздравляли с грядущим прибавлением семье. Но нашлись и те, кто проявил скептицизм.

«Спрашивали: "Как тебе так быстро удалось залететь". Быстро? Мне вообще-то 30, а детей не было! Никогда! Этот ребенок долгожданный для меня! И все, как я мечтала! В браке! В любви», — заверила она.

Prt Scr instagram.com / @valeriya__ivleva

Валерия Куденкова стала женой ресторатора в феврале текущего года и сразу взяла его фамилию. Ивлев с самого начала заявил о желании иметь с молодой женой общих детей. Ради этого он даже сбросил 30 кг. Несколько месяцев их попытки были безрезультатными, а потом случилось чудо.

По словам девушки, это произошло во время отдыха на Мальдивских островах, пишет Teleprogramma.pro. Тогда Ивлева позволила себе есть все, что хочется. Она загорала под жарким солнцем, много купалась и была вдали от суеты. После возвращения в Москву жена шеф-повара сделала УЗИ, которое подтвердило беременность.

В марте стало известно о венчании Ивлева с молодой женой. По его словам, этого хотела девушка для подтверждения его серьезных намерений. Для него это второй брак, от первой жены у ресторатора есть двое детей.