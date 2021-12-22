Москва, 22 декабря. Доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал развитие эпидемиологической ситуации в 2022 году.

По словам вирусолога, в России есть все вакцины, которые эффективны против существующих штаммов коронавируса. Их легко можно будет использовать против новых типов.

«А если они будут недостаточно эффективны, то есть возможность их усовершенствовать», — добавил он.

Как отметил Альтштейн, в мире производство вакцин достигло больших масштабов, поэтому «можно думать, что человечество в 2022 году встретит угрозу этой пандемии во всеоружии».

«Если мы проведем полную вакцинацию человечества, то сможем эту пандемию победить», — констатировал ученый.

Тем не менее коронавирус останется «нашим спутником, но в основном будет проявляться все-таки легкими простудами, более тяжелые случаи будут изредка», пишет Life.ru, ссылаясь на слова вирусолога.

По мнению Альтштейна, если 0,1% зараженных будут умирать, то это уже «приемлемо для человечества и можно будет считать, что эпидемия закончилась». Правда, гарантировать такой исход нельзя, но шанс имеется, если наши усилия «будут в правильном направлении, а самое главное, если они будут поддержаны людьми».

В целом вирусолог придерживается концепции, что со временем новые штаммы будут становиться менее опасными. В пользу этого говорит и статистика: исходная летальность, которая была в первой половине 2020 года, превышала 5%, а летальность штамма «Дельта» — примерно 1,6 %. По прогнозам Альтштейна, необходимость в вакцинации каждые полгода отпадет, будет, наверное, так же, как с вакцинацией против гриппа.

«Вакцинироваться, наверное, нужно, но такой угрожающей опасности не будет», — предположил он.

Ранее ФАН сообщал, как директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян оценил опасность нового штамма коронавируса «Омикрон». По мнению Тотоляна, он может оказаться спасением от пандемии COVID-19, так как заразившиеся им люди болеют в легкой форме. При этом «Омикрон» способен вытеснить очень опасную «Дельту».