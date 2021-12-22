Захарова связала активность НАТО в Черном море с ситуацией вокруг «СП-2»

Москва, 22 декабря. Возросшая активность НАТО в Черном море подтверждает, что Запад сменил тактику в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала недавнее высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Последняя ранее допустила, что ситуация на российско-украинской границе может отразиться на проекте газовой магистрали.

«Вся эта провокативная деятельность в основе своей имеет дикую аллергию США и натовского сообщества, очень многих представителей НАТО, в отношении энергетического, выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам, проекта. Ну, не могут они смириться, не могут они принять», — сказала Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее оценил сроки реализации «СП-2». По его мнению, трубопровод может быть запущен в мае-июне 2022 года.