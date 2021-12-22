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Священники Иерусалима обвинили Израиль в дискриминации и искоренении христианства

Весь мир
Священники Иерусалима обвинили Израиль в дискриминации и искоренении христианства
Global Look Press  /  Mosab Shawer / Keystone Press Agency

Иерусалим, 22 декабря. Христиане на палестинских территориях сталкиваются с угрозой исчезновения из-за опасности со стороны радикальных израильских группировок, предупредили церковные лидеры Иерусалима в своем послании в преддверии Рождества.

Согласно тексту заявления, с 2012 года в Израиле были зафиксированы «бесчисленные случаи» словесных и физических нападений на священников, а некоторые церкви подверглись вандализму и осквернению, что усилило опасения палестинских христиан по поводу их безопасности.

«Эта тактика используется радикальными группами в систематической попытке изгнать христианскую общину из Иерусалима и других частей Святой земли», — говорится в заявлении.

Как отметили патриархи и главы церквей, радикальные группировки продолжают скупать стратегически важную недвижимость в христианском квартале. При этом они прибегают к тайным махинациям и тактике запугивания, чтобы выселить жителей из их домов. Это может привести к сокращению численности христианского населения и дальнейшему нарушению исторических паломнических маршрутов между Вифлеемом и Иерусалимом, добавили священнослужители.

Усиление антихристианских настроений

В последние годы на территории еврейского государства наблюдается рост антихристианских настроений. Крайне правые израильские активисты неоднократно нападали на церкви.

Так, например, в 2015 году Церковь Умножения хлебов и рыб возле Галилейского моря подожгли члены местной ультраправой группировки. В декабре прошлого года израильтянин попытался устроить пожар в Гефсиманской церкви Восточного Иерусалима, также известной как Церковь всех наций.

Некоторые израильские общественные деятели, в том числе четыре депутата Кнессета, открыто высказались о запрете Рождества и призвали уничтожить церкви, потому что они якобы являются местами поклонения идолам.

На днях в британской газете The Sunday Times была опубликована совместная статья архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби и англиканского архиепископа Иерусалима Хосама Наума. Известные священнослужители заявили об уменьшении присутствия христиан в Палестине, связав это с усилиями крайне правых групп Израиля.

В статье говорится, что столетие назад на территории тогдашней подмандатной Палестины насчитывалось примерно 73 тыс. палестинских христиан, что составляло 10% населения. При этом в 2019 году только 2% жителей Израиля и Палестины считали себя христианами, и только 2000 палестинских христиан живут в Старом городе Иерусалима.

Фактор «Омикрона»

На прошлой неделе Израиль запретил иностранцам въезд в страну до 29 декабря после распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон». Ограничения также распространились на христианских паломников, которые должны были посетить святые места в Восточном Иерусалиме, Вифлееме и Назарете.

Однако этот шаг подвергся критике со стороны палестинских христианских деятелей. Они заявили, что Тель-Авив проявил двойные стандарты, разрешив этническим евреям из-за рубежа посещать Израиль в рамках программы «Таглит», которая предлагает бесплатные туры по стране.

Представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар написал на своей странице в Facebook, что решение Израиля запретить въезд тысячам вакцинированных христианских паломников во время Рождества является несправедливым.

«Я проконсультировался с юристами, и они сказали мне, что это незаконная моральная дискриминация. <…> Я призываю израильские власти одинаково относиться ко всем, кто хочет посетить страну, без какой-либо дискриминации по признаку религии», — написал Абу Нассар.

По оценкам, около 10 тыс. христианских паломников должны были посетить Палестину и Израиль во время Рождества, однако поездки были отменены.

Напомним, что Вифлеем стал первым палестинским населенным пунктом, где был введен режим самоизоляции в марте 2020 года, когда среди туристов были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Город окружен разделительной стеной и военными контрольно-пропускными пунктами, которые отделяют его от Иерусалима и Хеврона. Из-за многочисленных локдаунов и эпидемиологических ограничений туристическая сфера Вифлеема, зависимая от иностранных паломников и путешественников, понесла существенные убытки.

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израиль палестина иерусалим христиане
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