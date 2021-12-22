Священники Иерусалима обвинили Израиль в дискриминации и искоренении христианства

Иерусалим, 22 декабря. Христиане на палестинских территориях сталкиваются с угрозой исчезновения из-за опасности со стороны радикальных израильских группировок, предупредили церковные лидеры Иерусалима в своем послании в преддверии Рождества.

Согласно тексту заявления, с 2012 года в Израиле были зафиксированы «бесчисленные случаи» словесных и физических нападений на священников, а некоторые церкви подверглись вандализму и осквернению, что усилило опасения палестинских христиан по поводу их безопасности.

«Эта тактика используется радикальными группами в систематической попытке изгнать христианскую общину из Иерусалима и других частей Святой земли», — говорится в заявлении.

Palestinian Christians have criticised Israel for hindering the Christmas season and discriminating against them, saying they feel their presence is under threat in occupied East Jerusalem, the West Bank, and Israel



https://t.co/qi1HYzLqGy — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 21, 2021

Как отметили патриархи и главы церквей, радикальные группировки продолжают скупать стратегически важную недвижимость в христианском квартале. При этом они прибегают к тайным махинациям и тактике запугивания, чтобы выселить жителей из их домов. Это может привести к сокращению численности христианского населения и дальнейшему нарушению исторических паломнических маршрутов между Вифлеемом и Иерусалимом, добавили священнослужители.

Усиление антихристианских настроений

В последние годы на территории еврейского государства наблюдается рост антихристианских настроений. Крайне правые израильские активисты неоднократно нападали на церкви.

Так, например, в 2015 году Церковь Умножения хлебов и рыб возле Галилейского моря подожгли члены местной ультраправой группировки. В декабре прошлого года израильтянин попытался устроить пожар в Гефсиманской церкви Восточного Иерусалима, также известной как Церковь всех наций.

An Israeli tried to burn down a church in #Jerusalem. It was built on Gethsemane, the site where #Jesus prayed before his arrest 2000 years ago. A group of young Palestinian men stopped the attack. We are the protectors of the legacy of Jesus. #Palestine pic.twitter.com/txq1SXLGmH — Amer Zahr (@AmerZahr) December 4, 2020

Некоторые израильские общественные деятели, в том числе четыре депутата Кнессета, открыто высказались о запрете Рождества и призвали уничтожить церкви, потому что они якобы являются местами поклонения идолам.

На днях в британской газете The Sunday Times была опубликована совместная статья архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби и англиканского архиепископа Иерусалима Хосама Наума. Известные священнослужители заявили об уменьшении присутствия христиан в Палестине, связав это с усилиями крайне правых групп Израиля.

В статье говорится, что столетие назад на территории тогдашней подмандатной Палестины насчитывалось примерно 73 тыс. палестинских христиан, что составляло 10% населения. При этом в 2019 году только 2% жителей Израиля и Палестины считали себя христианами, и только 2000 палестинских христиан живут в Старом городе Иерусалима.

Christians have been a continuous presence in the Holy Land for 2,000 years. Today, they face attempts by fringe, radical groups to drive them away.



An urgent appeal with the Anglican Archbishop in Jerusalem: https://t.co/I7YO4wFyuv — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) December 19, 2021

Фактор «Омикрона»

На прошлой неделе Израиль запретил иностранцам въезд в страну до 29 декабря после распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон». Ограничения также распространились на христианских паломников, которые должны были посетить святые места в Восточном Иерусалиме, Вифлееме и Назарете.

Однако этот шаг подвергся критике со стороны палестинских христианских деятелей. Они заявили, что Тель-Авив проявил двойные стандарты, разрешив этническим евреям из-за рубежа посещать Израиль в рамках программы «Таглит», которая предлагает бесплатные туры по стране.

Представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар написал на своей странице в Facebook, что решение Израиля запретить въезд тысячам вакцинированных христианских паломников во время Рождества является несправедливым.

«Я проконсультировался с юристами, и они сказали мне, что это незаконная моральная дискриминация. <…> Я призываю израильские власти одинаково относиться ко всем, кто хочет посетить страну, без какой-либо дискриминации по признаку религии», — написал Абу Нассар.

По оценкам, около 10 тыс. христианских паломников должны были посетить Палестину и Израиль во время Рождества, однако поездки были отменены.

Напомним, что Вифлеем стал первым палестинским населенным пунктом, где был введен режим самоизоляции в марте 2020 года, когда среди туристов были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Город окружен разделительной стеной и военными контрольно-пропускными пунктами, которые отделяют его от Иерусалима и Хеврона. Из-за многочисленных локдаунов и эпидемиологических ограничений туристическая сфера Вифлеема, зависимая от иностранных паломников и путешественников, понесла существенные убытки.