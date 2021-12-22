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Появились кадры побега приморского вора под ванну возлюбленной

Видео

Полиция Владивостока давно искала 24-летнего жителя Приморья, подозреваемого в многочисленных кражах. Поймать преступника помогла его привычка втираться в доверие к одиноким женщинам.

Мужчина использовал жилплощадь партнерш в качестве временного пристанища. В гостях у одной из девушек силовики Дальнего Востока и обнаружили вора.

На снятых очевидцами кадрах видно, что в качестве убежища преступник выбрал узкое пространство под ванной. Правоохранители не растерялись и встретили его со словами: «Здорово, Андрюха! Как сам?».

Сообщается, что задержанный нигде не работал и зарабатывал на жизнь исключительно преступным методом. На счету мужчины уже висит шесть краж на общую сумму 300 тысяч рублей.

Молодой человек не имел постоянной регистрации находился в федеральном розыске. На данный момент житель Приморья заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

 

 

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приморье полиция побег ванна
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