Успенская подколола Бузову из-за самоуверенного заявления на премии Fashion TV

Москва, 22 декабря. Королева русского шансона Любовь Успенская язвительно высказалась в адрес певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Исполнительница хита «Мало половин» повела себя слишком самоуверенно на премии Fashion TV.

Бузова произнесла речь на церемонии и сообщила, что ей придется покинуть мероприятие раньше времени. Певица была вынуждена сделать это из-за плотного графика. При этом телеведущая рекомендовала остальным гостям премии последовать ее примеру и тоже уйти с церемонии, поскольку после ее выступления ничего интересного уже не будет.

Успенскую возмутило такое высокопарное заявление Бузовой. Королева шансона не смогла скрыть недовольство и подколола экс-ведущую «Дома-2», когда стояла на сцене рядом с певцом Николаем Басковым. Соответствующее видео опубликовал в Instagram Stories экс-солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

«Я хочу сказать по поводу Ольги Бузовой. Когда она сказала, что после ее выступления можно уходить. Такой самоуверенной женщины я еще не видела!» — негодовала шансон-исполнительница.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Басков тоже пошутил насчет совета телеведущей уходить после ее выступления. Артист попытался разрядить обстановку с помощью юмора.

«Мы и так это делаем после ее выступления», — отметил певец.

Ранее Любовь Успенская призналась, что у нее нет интимной жизни. По словам пережившей развод исполнительницы, она полностью забыла о сексе.