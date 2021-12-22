Находящийся в колонии Михаил Ефремов не уплатил налоги за недвижимость

Москва, 22 декабря. Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии за смертельную аварию, задолжал налоги за недвижимость. Кроме того, за артистом числится неуплаченный штраф, сообщил источник ФАН.

Федеральная налоговая служба подала уже два иска к Ефремову за время его пребывания в заключении. Также актер до сих пор не уплатил штраф за административное нарушение, совершенное еще до смертельного ДТП. Артист нарушил правила парковки, оставив автомобиль в неположенном месте.

Напомним, смертельная авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы летом 2020 года. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Артист находился за рулем в состоянии опьянения.

Ранее стало известно, что осужденный Ефремов задолжал налоговой более 118 тысяч рублей. Из-за этого ФССП возбудила исполнительное производство в отношении актера.