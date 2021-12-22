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Захарова объяснила публикацию проектов по безопасности способом избежать манипуляций

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 10:51
Политика
Захарова объяснила публикацию проектов по безопасности способом избежать манипуляций
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 22 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем Москва опубликовала проекты соглашений по гарантиям безопасности. Об этом она рассказала в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE».

Как отметила дипломат, российская сторона подробно изложила свои подходы к направленным Вашингтону предложениям, чтобы исключить «какие-либо манипуляции». По ее словам, это также нужно для того, чтобы работа в этом направлении была открытой.

«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда - не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», — заметила Захарова.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид ранее сообщила, что переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности могут состояться в январе 2022 года. Она допустила, что такой диалог будет проходить линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

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Все новости / Политика / Захарова объяснила публикацию проектов по безопасности способом избежать манипуляций
сша мид гарантии безопасности
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