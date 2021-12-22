Захарова объяснила публикацию проектов по безопасности способом избежать манипуляций

Москва, 22 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем Москва опубликовала проекты соглашений по гарантиям безопасности. Об этом она рассказала в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE».

Как отметила дипломат, российская сторона подробно изложила свои подходы к направленным Вашингтону предложениям, чтобы исключить «какие-либо манипуляции». По ее словам, это также нужно для того, чтобы работа в этом направлении была открытой.

«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда - не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», — заметила Захарова.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид ранее сообщила, что переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности могут состояться в январе 2022 года. Она допустила, что такой диалог будет проходить линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.