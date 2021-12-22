Российский СУГ заинтересовал китайских партнеров «Газпрома»

Москва, 22 декабря. Отечественный газовый холдинг обсуждает с Китаем возможности поставок сжиженного углеводородного газа и гелия. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на журнал «Газпром».

Сейчас китайская сторона и представители концерна ведут переговоры по поводу поставок СУГ и гелия, которые производятся на Амурском ГПЗ. Соответствующей информацией поделился глава представительства организации в Пекине Виктор Ковтун.

«Поставками газа и взаимодействием в сфере ПХГ сотрудничество "Газпрома" с китайскими партнерами не ограничивается. Например, сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Китайские партнеры уже выразили заинтересованность в закупках этой продукции», — заявил Ковтун.

Отмечается, что во время заседаний комитетов от «Газпрома», а также китайских корпораций CNPC и CNOOC ведутся дискуссии относительно развития множества направлений, вроде газовой генерации электричества, модернизации производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа как моторного топлива в рамках маршрута Европа — Китай. Помимо этого, обсуждается совместное осуществление инициатив в области сжижения голубого топлива.

Россия также намеревается провести газопровод в Китай, который будет пролегать через территорию Монголии. Такие планы Москвы не на шутку встревожили читателей американского издания Breitbart.