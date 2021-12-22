Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, которые становятся красивее с возрастом

Москва, 22 декабря. Представительницы некоторых знаков зодиака в юности считаются «серыми мышками», но с возрастом они хорошеют и неизменно превращаются в «белых лебедей».

Астрологи составили список из трех представительниц зодиакального круга, которые взрослея, превращаются в настоящих женщин — шикарных, утонченных и сексуальных.

Девочки-Близнецы в юные годы слывут пацанками и хулиганками, предпочитают джинсы и бейсболки. Юноши редко выбирают их как объект воздыханий. Однако с возрастом неуклюжая девчонка превращается в элегантную даму, вслед которой оборачиваются мужчины. Грациозные красавицы могут соблазнить лишь мимолетным взглядом.

Девы в юности застенчивы и пугливы, они стремятся слиться с толпой и не выделяться. Представительницы этого знака весьма талантливы и успешны в учебе, при этом редко проявляют себя в общественных делах и никогда не участвуют в школьных театрах. С возрастом Девы расправляют крылья. Особенно это становится явно, когда у них рождаются дети и проявляется ответственность за других. На встрече одноклассников спустя 20 лет мало кто узнает в роскошной женщине ту пугливую тихоню, которую в школе дергали за косички.

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Девочки-Скорпионы скрывают свою сущность. Они с детства уверены в своей красоте и неповторимости, однако не спешат показывать это. Скорпионши считают, что представители сильного пола должны сами разгадывать их загадку. Мальчики и юноши не в состоянии оценить находку, однако взрослые мужчины видят перед собой шикарную, сексуальную леди, мимо которой невозможно пройти. Представительницы этого знака в любом возрасте способны дать фору любой старлетке в мини-юбке.

Некоторым женщинам сами звезды велели доводить окружающих до белого каления. Винить их не стоит — чаще всего Скорпионы, Рыбы, Львы, Стрельцы и Водолеи даже не понимают, почему их могут недолюбливать окружающие.