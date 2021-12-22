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Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 год составит рекордные 1,758 трлн рублей

Экономика
Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 год составит рекордные 1,758 трлн рублей
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 22 декабря. Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу на 2022 году в объеме 1,758 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Объем инвестпрограммы станет рекордным. Предыдущий максимум был установлен в 2018 году, когда показатель составил 1,496 трлн рублей, но по факту программа была исполнена на 1,345 трлн.

Как ожидает руководство «Газпрома», общий объем освоения инвестиций составит 1,758 трлн рублей, включая капитальные вложения в размере 1,427 трлн и расходы на приобретение внеоборотных активов (77,03 млрд). Ожидается, что объем долгосрочных финансовых вложений составит 253,433 млрд рублей.

Аналитик AMarkets Артем Деев ранее в беседе с ФАН рассказал о сильных и слабых позициях «Газпрома» в международных рейтингах. Он напомнил, что российская компания является мировым лидером по объемам добычи топлива.

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Все новости / Экономика / Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 год составит рекордные 1,758 трлн рублей
Газпром инвестиции компании
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