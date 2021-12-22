Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 11:56
11:56
Общество
Старец Анатолий предсказал человечеству печальный конец в случае отказа от бога
11:55
Весь мир
Пограничные службы Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию
11:50
Происшествия
Начальника областного ГИБДД Савейкина задержали в Магадане
11:49
Шоу-бизнес
Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
11:49
Происшествия
«Это правильно»: полковник Лобарев оценил законопроект о пожизненном сроке для педофилов
11:47
Армия
Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года
11:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой снова стал отцом
11:42
Общество
Работа транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь может обострить обстановку с COVID-19
11:42
Весь мир
Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии
11:41
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» заявила о пропаже десяти самолетов стоимостью 165 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Яндекс» перечислил наиболее популярные у россиян новогодние костюмы

Общество
«Яндекс» перечислил наиболее популярные у россиян новогодние костюмы
Федеральное агентство новостей  /  Александр Фокин

Москва, 22 декабря. Аналитики поисковой системы «Яндекс» провели исследование и выяснили, какие новогодние костюмы чаще всего искали себе россияне для праздника.

Больше всего россиян ищут себе костюмы гнома, зайца и конфетки. Не менее популярными у них стали образы елочки, снежинки и звездочки. При этом традиционная для Нового года одежда Снегурочки и Деда Мороза не вошла в топ-10, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Аналитики поисковой системы также проанализировали запросы о том, как именно россияне хотят нарядить елку. Больше всего пользователи искали декор в красно-золотых тонах и в скандинавском стиле.

Специалисты Российского экологического оператора призвали использовать самодельные игрушки для елки на Новый год. Таким образом встретить этот праздник можно будет без особого ущерба для экологии.

Астролог, публицист и ведущая ТВ-программ Татьяна Борщ порекомендовала встретить Год тигра в одежде синего, лилового или черного тонов. Она также предостерегла россиян от выбора нарядов в красных и тигриных тонах. Таким образом, по ее словам, можно разозлить символ года, пишет «Подмосковье Сегодня».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Яндекс» перечислил наиболее популярные у россиян новогодние костюмы
дед мороз новый год костюм гном
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать