«Яндекс» перечислил наиболее популярные у россиян новогодние костюмы

Москва, 22 декабря. Аналитики поисковой системы «Яндекс» провели исследование и выяснили, какие новогодние костюмы чаще всего искали себе россияне для праздника.

Больше всего россиян ищут себе костюмы гнома, зайца и конфетки. Не менее популярными у них стали образы елочки, снежинки и звездочки. При этом традиционная для Нового года одежда Снегурочки и Деда Мороза не вошла в топ-10, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Аналитики поисковой системы также проанализировали запросы о том, как именно россияне хотят нарядить елку. Больше всего пользователи искали декор в красно-золотых тонах и в скандинавском стиле.

Специалисты Российского экологического оператора призвали использовать самодельные игрушки для елки на Новый год. Таким образом встретить этот праздник можно будет без особого ущерба для экологии.

Астролог, публицист и ведущая ТВ-программ Татьяна Борщ порекомендовала встретить Год тигра в одежде синего, лилового или черного тонов. Она также предостерегла россиян от выбора нарядов в красных и тигриных тонах. Таким образом, по ее словам, можно разозлить символ года, пишет «Подмосковье Сегодня».