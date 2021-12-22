ВС Пакистана провели успешное испытание крылатой ракеты Babur-1В повышенной дальности

Карачи, 22 декабря. Военнослужащие пакистанской армии осуществили успешный испытательный запуск крылатой ракеты Babur-1В с дальностью полета 900 километров.

Ракеты этого семейства находятся на вооружении ВС Пакистана с 2010 года и могут нести обычную либо ядерную боеголовку, напомнили представители пакистанского министерства обороны.

«Предыдущая версия этой ракеты имела дальность 450 километров. Крылатая ракета Babur-1В способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море», — сообщается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно о дефиците современных крылатых ракет в частях ВВС США. О безуспешных попытках Вашингтона сократить отставание от ВС РФ в гиперзвуковом ракетном вооружении информировал «Царьград».