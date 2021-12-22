Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 11:56
11:55
Весь мир
Пограничные службы Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию
11:50
Происшествия
Начальника областного ГИБДД Савейкина задержали в Магадане
11:49
Шоу-бизнес
Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
11:49
Происшествия
«Это правильно»: полковник Лобарев оценил законопроект о пожизненном сроке для педофилов
11:47
Армия
Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года
11:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой снова стал отцом
11:42
Общество
Работа транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь может обострить обстановку с COVID-19
11:42
Весь мир
Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии
11:41
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» заявила о пропаже десяти самолетов стоимостью 165 млн рублей
11:41
Экономика
Депутаты Госдумы отменили обязательный техосмотр для личного транспорта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ВС Пакистана провели успешное испытание крылатой ракеты Babur-1В повышенной дальности

Армия
ВС Пакистана провели успешное испытание крылатой ракеты Babur-1В повышенной дальности
Global Look Press  /  Ispr

Карачи, 22 декабря. Военнослужащие пакистанской армии осуществили успешный испытательный запуск крылатой ракеты Babur-1В с дальностью полета 900 километров.

Ракеты этого семейства находятся на вооружении ВС Пакистана с 2010 года и могут нести обычную либо ядерную боеголовку, напомнили представители пакистанского министерства обороны.

«Предыдущая версия этой ракеты имела дальность 450 километров. Крылатая ракета Babur-1В способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море», — сообщается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно о дефиците современных крылатых ракет в частях ВВС США. О безуспешных попытках Вашингтона сократить отставание от ВС РФ в гиперзвуковом ракетном вооружении информировал «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВС Пакистана провели успешное испытание крылатой ракеты Babur-1В повышенной дальности
пакистан ракеты испытания
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать