Объем экспорта леса из РФ по железной дороге упал за декабрь почти на 37%

Москва, 22 декабря. Вывоз леса из России по железной дороге сократился почти на 37%. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на РЖД.

Негативно на грузопотоке отразились запреты, как уже ограничивающие вывоз из РФ лесных грузов, так и только вступающие в силу. За 19 дней декабря совокупная погрузка лесных грузов снижается на 13,5% (погружено 1,8 млн тонн), отметили в ОАО «РЖД».

Среди пострадавших лесопромышленников оказались дальневосточные экспортеры круглого леса «Илим» и Segezha. При этом объемы погрузки леса во внутреннем сообщении продолжают расти — на 5,1%, до 1,2 млн тонн, пишет издание.

С 1 января 2022 года в России вступят в силу ограничения на вывоз необработанного или грубо переработанного леса. При этом в марте страна может приостановить продажи леса за рубеж, сообщил председатель общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства Владимир Морозов.