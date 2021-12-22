Навка призналась Урганту, что выходила на лед пьяной

Москва, 22 декабря. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире развлекательного шоу «Вечерний Ургант» заявила, что однажды появилась пьяной на ледовом шоу.

Ведущий программы Иван Ургант в шутку поинтересовался, был ли у Навки случай, когда она с другими артистами «что-то праздновала», а потом выходила кататься. При этом шоумен заметил, что знает о категорическом отношении фигуристки к алкоголю.

«Я знаю очень много других фигуристов. Но один раз у нас с Романом Костомаровым была история такая забавная. «Ледниковый период» закончился и вечером у Ильи Авербуха намечается корпоратив, какие-то детки приходят и мы должны там выступать. А мы-то уже празднуем, Новый год близко, шампанское, все угощаются ребята. И к тому моменту я говорю: "Роман, держи меня". Я хохотала весь номер», — поделилась спортсменка.

Навка заверила, что дети не заметили, в каком состоянии они с Костомаровым появились на льду. После этого случая фигуристка никогда не выпивала перед представлением. Ургант тут же пошутил — он тоже «никогда» так не делает, пишет «Газета.Ru».

Ранее фигуристка тепло высказалась о своем коллеге Петре Чернышеве. По ее словам, супруг онкобольной Анастасии Заворотнюк — очень преданный и легкий человек, за ним как за каменной стеной.