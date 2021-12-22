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Минюст США разрешил заключенным не возвращаться в тюрьмы из-за COVID-19

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 10:45
Весь мир
Минюст США разрешил заключенным не возвращаться в тюрьмы из-за COVID-19
Global Look Press  /  Alexander Farnsworth / picture alliance

Вашингтон, 22 декабря. Министерство юстиции США разрешило заключенным, которых отправили под домашний арест из-за пандемии COVID-19, не возвращаться в тюрьмы. Речь идет о тысячах человек, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно распоряжению Минюста, Федеральное бюро тюрем может самостоятельно решать, оставлять заключенных дома или возвращать их в исправительное учреждение. В заявлении генерального прокурора США Меррика Гарленда говорится, что тысячи людей в условиях домашнего ареста воссоединились с семьями, нашли работу и выполняли все предписания.

«Мы будем использовать наши полномочия для того, чтобы те, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего заключения, и кому в интересах правосудия должна быть предоставлена возможность продолжить возвращение в общество, не были возвращены в тюрьму», — сказал прокурор.

В марте 2020 года администрация Байдена приняла закон, позволяющий перевести некоторых осужденных из тюрем под домашний арест. Это снизило заболеваемость в местах лишения свободы.

Тюрьмы в США сильно пострадали от коронавируса. По официальным данным, заразились COVID-19 более 42 тыс. заключенных, в настоящее время болеют 367 человек. От вируса пострадали порядка девяти тысяч сотрудников исправительных учреждений по всей стране. По меньшей мере 273 заключенных и семь работников умерли в результате болезни.

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сша тюрьмы коронавирус
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