Минюст США разрешил заключенным не возвращаться в тюрьмы из-за COVID-19

Вашингтон, 22 декабря. Министерство юстиции США разрешило заключенным, которых отправили под домашний арест из-за пандемии COVID-19, не возвращаться в тюрьмы. Речь идет о тысячах человек, сообщает The Wall Street Journal.

