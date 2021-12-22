Москва, 22 декабря. Украина, не имеющая долгосрочных контрактов на поставки газа с РФ в отличие от Венгрии, рискует стать одной из главных жертв сверхвысоких цен в Европе, считают авторы Telegram-канала «Майор и генерал».

Накануне стоимость голубого топлива установила новый исторический максимум на европейском рынке. Котировки преодолели психологическую отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, год назад газ торговался на уровне ниже 300 долларов. Основной причиной взлета цен стала приостановка прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа». Однако «Газпром» не только выполняет свои обязательства по контрактам в полном объеме, но и превышает их.

Украина не заключает прямых контрактов с «Газпромом» с 2015 года. Страна получает газ реверсом из Европы по цене выше, чем предлагает российская сторона. Сейчас, когда стоимость топлива стала рекордной за всю историю, энергетическая безопасность страны оказалась под угрозой.

Россия этой осенью заключила новое долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию. Согласно условиям контракта, республика будет получать топливо через «Турецкий поток» в обход Украины. Киев позже признал, что договоренности Москвы и Будапешта стали ударом для украинской экономики.