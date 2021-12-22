Сбербанк в 2021 году увеличит выдачу ипотеки на 38%

Москва, 22 декабря. Сбербанк по итогам 2021 года планирует увеличить объем выданной ипотеки на 38% (до 2,9 трлн рублей), сообщает ТАСС.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что заемщики стали чаще брать кредиты на готовые квартиры. Если в 2020 году 66% ипотечных кредитов приходилось на вторичный рынок, то в 2021 году доля таких займов выросла до 69%.

Царев также отметил рост объемов выдачи средств по программам ипотеки с господдержкой. За 11 месяцев текущего года Сбербанк выдал 458,7 млрд рублей кредитов по программе «Господдержка 2020». Годом ранее по этой же программе было выдано 418,2 млрд.

Стало больше клиентов, обратившихся в банк по «Семейной ипотеке». В этом году им было выдано кредитов на 161,9 млрд рублей. В 2020 году по этой же программе заемщики взяли 69,2 млрд.

По «Дальневосточной ипотеке» было выдано кредитов на 47,8 млрд рублей, тогда как год назад люди взяли только 31,1 млрд. Рекордными были показатели по «Сельской ипотеке». По данной программе было выдано 50,1 млрд рублей. Это почти в 14 раз больше, чем в 2020 году (3,5 млрд).

Сбербанк в прошлом месяце увеличил чистую прибыль до 101,6 млрд рублей. Этот же показатель в ноябре 2020 года составлял 78 млрд.