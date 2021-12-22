США продадут Литве партию ПТРК Javelin на сумму в 125 млн долларов

Вашингтон, 22 декабря. Пентагон одобрил решение о продаже литовской армии партии противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним. Общая сумма сделки оценивается в 125 миллионов долларов.

Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности одобрило продажу Литве партии из 30 ПТРК Javelin и боеприпасов к ним. О сделке сообщила пресс-служба ведомства. Теперь у американских властей есть 30 дней на изучение контракта и его возможное блокирование.

Изначально Вильнюс запрашивал 10 командно-пусковых установок, но позже внес дополнения. По мнению американской стороны, продажа ПТРК литовским войскам послужит поддержкой национальной безопасности США за счет помощи союзнику по НАТО. В Пентагоне подчеркивают, что предоставление Вильнюсу американских вооружений не скажется на военном балансе в регионе.

Еще одна страна, которая закупила у США Javelin — Украина, недавно получила инструкции по их применению от представителя Пентагона Джона Кирби. По словам представителя ведомства, ВСУ вправе использовать ПТРК на всей территории страны, но только для самообороны, передает «Царьград».

Предоставить ВСУ летальное оружие также готова и Литва. Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас недавно сообщил, что Вильнюс может оказать Киеву помощь в «обеспечении защиты суверенитета» Украины.