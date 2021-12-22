Экспорт российской продукции АПК увеличился на 21% с начала года

Москва, 22 декабря. Объем экспорта агропромышленной продукции из России с начала текущего года вырос на 21%, до 34,179 млрд долларов. Такие данные приводятся в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

Тем самым оказался превышен результат за весь 2020 год. Тогда зарубежные поставки товаров АПК составили 30,5 млрд долларов против 25,6 млрд в 2019 году.

В структуре экспорта 13,1% поставок пришлось на Европу, 12,1% — на Турцию, и на Китай — 9,8%. Также в числе импортеров были Южная Корея (6,7%), Казахстан (6,2%), Египет (5,2%), Белоруссия (4,1%), Украина (2,5%), Узбекистан (2,3%) и Азербайджан (2%).

По данным на 19 декабря, поставки российской продукции АПК в Евросоюз возросли на 40% в годовом выражении, до 4,484 млрд долларов, в Турцию — на 38%, до 4,132 млрд. Экспорт агропромышленных товаров из РФ в КНР снизился на 13%, до 3,354 млрд долларов, в Южную Корею поставки выросли на 38%, до 2,300 млрд, в Казахстан — на 25%, до 2,129 млрд.

Кабмин направит более 1 млрд рублей на модернизацию отечественного АПК. Деньги поступят в 10 регионов страны.