Экс-глава израильской разведки признал причастность Тель-Авива к убийству генерала Сулеймани

Тель-Авив, 22 декабря. Бывший глава военной разведки Израиля Тамир Хейман подтвердил причастность своей страны к убийству американскими войсками высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани в январе 2020 года. Это стало первым публичным признанием роли Тель-Авива в планировании той операции, поскольку прежде власти еврейского государства не комментировали сообщения СМИ по данному вопросу.

Former military intelligence chief acknowledges Israel's involvement in Soleimani killing | TheHill https://t.co/Von1WXhQQH — cjokay (@cjokay) December 22, 2021

В интервью, которое Хейман дал одному из местных журналов незадолго до своей отставки в сентябре, он назвал Сулеймани «локомотивом, который тянул все силы» в Сирии, а его убийство — «достижением», поскольку считает Иран главным врагом Израиля. Тем не менее экс-глава разведки подчеркнул, что генерал являлся выдающимся стратегом Исламской Республики.

Всего же, по словам Хеймана, за время его пребывания на посту руководителя разведки было совершено «две важных операции по ликвидации» — второй из них стало убийство лидера «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата, который планировал серию нападений на гражданских лиц и военнослужащих Израиля.

Касем Сулеймани являлся руководителем подразделения «Аль-Кудс» — сил специального назначения из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, предназначенных для действий за рубежом. Он был причастен ко всем операциям, которые Исламская Республика проводила на Ближнем Востоке, включая конфликты в Сирии, Ираке и Ливане, и являлся одним из приближенных к верховному лидеру страны Али Хаменеи.

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"[I]nformants at the Damascus international airport tipped off the CIA about the time Soleimani's plane took off for Baghdad, while Israel confirmed the intelligence provided to the Americans". — J Gerardo Arias (@JGerardoArias) December 20, 2021

Генерал был убит в результате удара американской авиации по аэропорту Багдада, нанесенного по прямому приказу экс-президента США Дональда Трампа. Вскоре после этого ряд СМИ сообщил, что в координации действий ВВС помогала и израильская разведка, которая передавала данные о перемещениях иранского офицера. Однако Тамир Хейман стал единственным официальным лицом еврейского государства, прямо подтвердившим слухи об участии спецслужб страны в той операции. В разговоре с журналистами он также заявил, что регулярные удары израильских ВВС по сирийской территории смогли «предотвратить попытку Ирана пустить там корни».

Израильские атаки

Интервью Хеймана было опубликовано на фоне подготовки к восьмому раунду переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ограничивающему иранскую ядерную программу взамен на снятие санкций. Израиль активно выступает против сделки, предлагая в качестве альтернативы силовой метод решения проблемы, однако США и другие западные страны пока склоняются к дипломатическому пути. Не исключено, что слова главы разведки еврейского государства появились в открытом доступе, чтобы создать дополнительную напряженность на встречах в Вене.

Iran expert: New enrichment an effort to show strength after Fakhrizadeh killing https://t.co/m35GHeFsPs — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 6, 2021

Тель-Авив часто совершает диверсии и атаки, направленные против подконтрольных Исламской Республике войск, важных лиц государства и объектов ядерной инфраструктуры. В частности, в прошлом году в результате нападения вооруженной группы в Иране был убит ученый Мохсен Фахризаде, игравший важную роль в развитии программы «мирного атома». Помимо этого, с прошлого года на нескольких заводах, связанных с ядерными разработками, произошли взрывы, причинившие значительный ущерб производству.

Однако, как отметили аналитики, подобные действия в итоге лишь усугубляют ситуацию вокруг Ирана. В частности, после убийства Сулеймани Тегеран вслед за Вашингтоном отказался от соблюдения условий СВПД и начал обогащение урана свыше оговоренной нормы в 3,67%. В ответ на гибель Фахризаде Исламская Республика резко ускорила этот процесс, в итоге получив ядерное топливо 60%-й чистоты.