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Кадыров призвал МИД России принять дипломатические меры против Турции

Политика
Кадыров призвал МИД России принять дипломатические меры против Турции
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 22 декабря. Власти Турции поддерживают террористов, которые совершают преступления против России. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик в Telegram написал, что МИД РФ стоит действовать на упреждение и ввести дипломатические санкции против Анкары. По его словам, действия со стороны Турции угрожают отношениям между странами.

Кадыров отметит, что «разыскиваемые бандиты» находят убежище в Анкаре. Кроме того, они устраивают мероприятия по переименованию парков именами террористов.

«Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин», — сказано в сообщении.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова. По словам политика, Чечня была и останется частью России.

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Все новости / Политика / Кадыров призвал МИД России принять дипломатические меры против Турции
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