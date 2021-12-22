Осужденный Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тысяч рублей

Москва, 22 декабря. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, задолжал налоговой крупную сумму. Артист должен выплатить более 118 тысяч рублей, сообщил источник ФАН.

Ефремов является индивидуальным предпринимателем. Когда актер находился на свободе, ему переводили деньги на счет, а затем он сам разбирался с налогами. Однако из-за ДТП, последующего суда и заключения артисту, видимо, стало не до налогов.

Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении Ефремова еще 11 октября текущего года. Согласно документу, столичное отделение ФНС намерено взыскать с него 118 358,9 рубля.

При этом 1 декабря было возбуждено еще одно исполнительное производство в отношении актера. Соответствующее решение приняли приставы на основании исполнительного листа, который поступил из 363-го судебного участка Хамовников. По этому производству сумма составляет всего 200 рублей — это неоплата госпошлины, утвержденной судом.

Напомним, в колонии Ефремов работает на швейном производстве, а его зарплата составляет 5 тысяч рублей в месяц. Таким образом, сумма налоговой задолженности актера превышает его годовой заработок.