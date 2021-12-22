Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 10:29
10:28
Экономика
Объем экспорта леса из РФ по железной дороге упал за декабрь почти на 37%
10:28
Происшествия
Спасатели обнаружили труп мужчины на пепелище нежилого дома в Красном Селе
10:27
Шоу-бизнес
Навка призналась Урганту, что выходила на лед пьяной
10:26
Происшествия
Пьяный мигрант изнасиловал женщину в петербургском такси
10:26
Происшествия
ДТП с участием Volkswagen и маршрутки произошло на перекрестке Кондратьевского и Минеральной
10:26
Общество
Власти Татарстана ввели QR-коды для посещения боулингов и интернет-клубов
10:26
Происшествия
Мигрант «с бородкой» изнасиловал девочку в Мурино
10:24
Экономика
Украина окажется главной жертвой сверхвысоких цен на газ в Европе
10:23
Экономика
Сбербанк в 2021 году увеличит выдачу ипотеки на 38%
10:22
Армия
США продадут Литве партию ПТРК Javelin на сумму в 125 млн долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Осужденный Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тысяч рублей

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 10:26
Общество
Осужденный Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тысяч рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 декабря. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, задолжал налоговой крупную сумму. Артист должен выплатить более 118 тысяч рублей, сообщил источник ФАН.

Ефремов является индивидуальным предпринимателем. Когда актер находился на свободе, ему переводили деньги на счет, а затем он сам разбирался с налогами. Однако из-за ДТП, последующего суда и заключения артисту, видимо, стало не до налогов.

Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении Ефремова еще 11 октября текущего года. Согласно документу, столичное отделение ФНС намерено взыскать с него 118 358,9 рубля.

При этом 1 декабря было возбуждено еще одно исполнительное производство в отношении актера. Соответствующее решение приняли приставы на основании исполнительного листа, который поступил из 363-го судебного участка Хамовников. По этому производству сумма составляет всего 200 рублей — это неоплата госпошлины, утвержденной судом.

Напомним, в колонии Ефремов работает на швейном производстве, а его зарплата составляет 5 тысяч рублей в месяц. Таким образом, сумма налоговой задолженности актера превышает его годовой заработок.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Осужденный Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тысяч рублей
актер налоги ефремов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать