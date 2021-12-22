Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 11:55
11:55
Весь мир
Пограничные службы Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию
11:50
Происшествия
Начальника областного ГИБДД Савейкина задержали в Магадане
11:49
Шоу-бизнес
Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
11:49
Происшествия
«Это правильно»: полковник Лобарев оценил законопроект о пожизненном сроке для педофилов
11:47
Армия
Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года
11:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой снова стал отцом
11:42
Общество
Работа транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь может обострить обстановку с COVID-19
11:42
Весь мир
Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии
11:41
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» заявила о пропаже десяти самолетов стоимостью 165 млн рублей
11:41
Экономика
Депутаты Госдумы отменили обязательный техосмотр для личного транспорта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 22 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Проект «Этот день в истории» — это экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях в России и мире, которые повлияли на нашу жизнь.

Свой профессиональный праздник отмечают российские энергетики. Эти люди заботятся о том, чтобы тепло и свет никогда не покидали наши дома. В последние годы повышается интерес к экологически чистым источникам энергии: ветер и солнце. Поэтому потенциал отрасли огромен, а спрос на специалистов растет.

Сегодня по всему миру раздается звучание гитары и душевных стихов. День бардовской песни объединяет любителей авторских композиций и их создателей.

Ровно 164 года назад в России появились почтовые марки. Что было изображено на первом знаке, и сколько он стоил, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 22 декабря, праздники, факты, люди
энергетика марка барды этот день в истории
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать