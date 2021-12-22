«Этот день в истории». Что произошло 22 декабря, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» — это экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях в России и мире, которые повлияли на нашу жизнь.





Свой профессиональный праздник отмечают российские энергетики. Эти люди заботятся о том, чтобы тепло и свет никогда не покидали наши дома. В последние годы повышается интерес к экологически чистым источникам энергии: ветер и солнце. Поэтому потенциал отрасли огромен, а спрос на специалистов растет.

Сегодня по всему миру раздается звучание гитары и душевных стихов. День бардовской песни объединяет любителей авторских композиций и их создателей.

Ровно 164 года назад в России появились почтовые марки. Что было изображено на первом знаке, и сколько он стоил, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».