Экономисты и политологи спрогнозировали последствия энергокризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе будет усугубляться. Выход у западных политиков один: повернуться лицом к России и признать, что их решения в области внутренней и внешней политики были ошибочны. Иначе их страны ждут полное разорение производства, хаос и народный бунт. Об этом ФАН рассказали экономист Станислав Митрахович и политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Журавлев.

Европейская биржа NordPool сообщила, что оптовая стоимость электроэнергии в большинстве стран ЕС превысила 400 евро за МВт·ч. Это в четыре раза дороже, чем год назад. Издание Bloomberg известило, что европейские энергоемкие отрасли останавливаются и перепродают свою электроэнергию на спотовом рынке.

Цены январских фьючерсов на поставки газа в Европе впервые в истории превысили 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание, что энергетическая яма, в которую угодил Евросоюз, совсем не имеет отношения к построенному Россией газопроводу «Северный поток — 2».

«Кризис — последствие поведения евробюрократов, которые еще несколько лет назад заявили, что надо избавиться от энергетической зависимости Европы от России. Был принят ряд совершенно неразумных решений, о чем им не раз говорили как российские специалисты, так и здравомыслящие европейские экономисты. Нельзя привязываться к цене топлива на голландской энергетической бирже. Несколько лет назад это давало небольшую сиюминутную выгоду, но профессиональные финансисты озвучивали большую вероятность рисков и потерь при небольших переменах на торгах. Еврокомиссия показала и продолжает демонстрировать, что состоит не из экспертов, а из случайных людей, исполняющих политические заказы и зачастую не компетентных в том, чем они занимаются», — пояснил политолог.

Prt Scr youtube.com /

Аналитик заметил, что энергетический кризис ударил по всем странам Европейского союза. Он подчеркнул, что сверхприбыль от поставки газа в Европу получают не поставщики, а посредники. Серьезные поставщики, такие как Россия или Норвегия, заинтересованы в долгосрочных контрактах по фиксированной цене.

«Возникает вопрос: не те ли внутренние распределители энергоносителей, получающие гиперприбыль на спекуляциях, лоббировали курс властей европейских стран, чтобы не терять огромные доходы? Европейские структуры и службы безопасности стран должны задать себе простые вопросы и провести проверку: почему Европу так упорно толкали в этом направлении? Допущенные европейскими чиновниками [ошибки] очень подозрительны. Дельцы получают миллиарды, простые производственники и жители европейских стран — страдают. А их политики пытаются списать все на «козни Москвы». Это выглядит как гигантская коррупционная афера», — поделился подозрениями эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН добавил, что Европа должна провести внутреннее расследование, сделать выводы и изменить установленные правила. По его мнению, это поможет европейским гражданам уйти от безумно-завышенных поборов со стороны своих представителей услуг. Он назвал внутреннюю экономическую политику Евросоюза «беспределом», который пытаются прикрыть русофобскими лозунгами.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что многие глобалисты, такие как Билл Гейтс, считают, что население земного шара должно быть сокращено. Один из способов этого уменьшения популяции, по словам политолога, — экономический кризис.

«Чтобы отвлечь людей от истинных бед, им подбрасывают различные идеологии, которые приносят обществу вред и ослабляют государства. Это движение BLM, которое не защищает черных, а несет расизм в отношении белых, феминистки и прочие гендерные сообщества. В энергокризисе, охватившем Европу, виноваты «зеленые». Изначально их координировали глобалисты и либеральные финансисты, но со временем эти деятели почуяли силу и власть. Сегодня они бесчинствуют, потому что им это надо. «Зеленые» верят в свою миссию и усугубляющийся кризис их совсем не пугает. Они готовы умереть за идею. Нормальные европейцы не осознают, по какому пути их увлекли. Будет еще хуже», — заметил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Собеседник ФАН добавил, что в Европе на глазах дорожают топливо, электричество, продукты. Он выразил мысль, что если европейцы еще способны к самозащите, то они через какое-то время снесут «зеленое правительство» и поставят к управлению адекватных людей, которые станут заботиться о стране и ее гражданах. Аналитик предположил, что в Евросоюзе может пройти серия государственных переворотов, которые поддержат к тому времени обедневшие и озлобленные жители этих стран. Если этого не произойдет, европейцев ждут очень тяжелые времена. По словам Журавлева, в первую очередь все это относится к Правительству Германии и тем, кто его выбрал.

Представитель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович подчеркнул, что в Европе мы наблюдаем полноценный энергетический кризис, вызванный политическими ошибками регулирования рынка и стратегическими просчетами в связи с давлением Вашингтона, насаждением неверной идеологии, исключающей разумное партнерство с Россией, и необоснованным предположением, что газ по спотовым закупкам будет обходиться дешевле.

«Год назад за тысячу кубометров платили менее 100 долларов. Сегодня тот же объем стал дороже в 20 раз. Владельцы небольших европейских предприятий остановили их и перепродают электричество, потому что сегодня там выгоднее не работать. Удорожание электричества напрямую связано с удорожанием газа и ошибкой под названием «энергопереход к чистым источникам». Программа «зеленых» оказалась непродуманной, действия европейских чиновников слишком поспешными и неорганизованными», — пояснил экономист.

vk.com / Станислав Митрахович

Аналитик обратил внимание, что отказ от угля и газа в странах Евросоюза вызвал повышенное потребление электричества, которое производится в большинстве случаев на ТЭЦ. Атомные электростанции в Европе также закрывают. По мнению собеседника ФАН, выходом из ситуации могло бы стать изменение курса Евросоюза, которым он идет к краху.

«Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц мог бы публично заявить, что его коллеги-политики допустили много ошибок и рациональным выбором, который поможет всем, должен стать срочный запуск газопровода «Северный поток — 2». Одно обещание пустить российский газ в Европу до Нового года изменило бы положение на европейском рынке и подняло бы людям настроение. Но европейские политики делают иначе. И за эти решения платит все население Евросоюза», — добавил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Митрахович допустил, что для снижения эффекта нехватки энергии правительства европейских стран могут пойти на сокращение потребления и дать указания химическим и металлургическим заводам, а также прочим энергоемким предприятиям уменьшить объем производства или совсем прекратить работу. По словам эксперта, можно ввести веерные отключения, назвав их «стратегическим решением». Тогда частный сектор получит тепло и цены для потребителей на время стабилизируются, но через некоторое время промышленность окончательно разрушат. Это приведет к уничтожению экономических связей и безработице.

«Европейские обыватели защищены законами, которые сдерживают рост цен на коммуналку. Это ведет к диспропорции между рыночными ценами и платой от потребителей. Рано или поздно государство не сможет компенсировать этот перекос и цены отпустят. Народ взорвется, общественное мнение выплеснется на улицы. Возможно, это произойдет через несколько месяцев, к концу отопительного сезона. Европейцы сами избрали во власть людей, продвигающих идеологию «зеленых», многие из них поддерживают антироссийские санкции. Кризис в Европе, возможно, заставит их задуматься», — предупредил специалист.

Станислав Митрахович подчеркнул, что Молдавия и Сербия хотят войти в Европейский союз, но они заключили долгосрочные контракты с Россией. Так же поступали власти Венгрии и приобрели неоспоримую выгоду. Экономист сделал вывод: западные стратеги могли бы облегчить ситуацию, признав, что их странам необходимы долгосрочные контракты. С предложением о заключении подобного соглашения к «Газпрому» может обратиться любая европейская компания, отбросив навязываемые политические установки. Но Европейская комиссия заявила, что, напротив, будет вести борьбу с долгосрочными контрактами и добьется запрета на продление подобных соглашений с 2049 года. По словам Митраховича, Европу ждут серьезные испытания.

Ранее ФАН рассказал о неосторожных заявлениях министра обороны ФРГ в адрес нашей страны. По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, немцы обязаны помнить уроки истории.