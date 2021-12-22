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Госдума запросит у ЦБ информацию о причинах увеличения экспорта золота

Экономика
Госдума запросит у ЦБ информацию о причинах увеличения экспорта золота
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 декабря. Госдума решила запросить у Центробанка РФ и правительства информацию о причинах увеличения экспорта золота в последние два года, сообщает Regnum.

Вопрос о сохранении и пополнении золотовалютных резервов страны поднял депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он решил выяснить, почему в России в 2020–2021 годах добывают меньше золота, чем вывозят из страны. Кроме того, депутат обеспокоен, почему ЦБ перестал покупать драгоценный металл.

«В то время, когда американцы и китайцы более 11 тыс. тонн скопили золотовалютных резервов», — уточнил Коломейцев.

Коллеги одобрили его инициативу и поручили комитету по финансовому рынку запросить у регулятора и кабмина информацию, касающуюся экспорта золота и его запасов.

Драгоценные металлы начали привлекать повышенное внимание игроков на фоне высокой волатильности на мировых рынках, что подтверждают данные торгов. Напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном будет благоприятно влиять на рост спроса в отношении «безопасных» инструментов, включая золото, уверены эксперты Commerzbank.

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