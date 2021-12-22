Из-за аномальных морозов в трех районах Мордовии отменили школьные занятия

Саранск, 22 декабря. В министерстве образования Мордовии прокомментировали решение отменить занятия в некоторых школах в связи с погодными условиями.

Как пояснили в региональном минздраве, из-за нагрянувших сильных морозов власти Ковылкинского, Зубово-Полянского и Торбеевского муниципальных районов перевели учеников 1–4 классов в сельских школах на дистанционный режим обучения, сообщают «Известия Мордовии».

В ведомстве напомнили, что занятия в сельских школах отменяются при следующих температурных режимах: -25 градусов и ниже (1–4 классы), -30 градусов и ниже (1–9 классы), -32 градуса и ниже (1–11 классы). Для городских школ: -24 градуса и ниже (1–4 классы), -28 градусов и ниже (1–9 классы), -30 градусов и ниже (1–11 классы).

Ранее ФАН сообщал, что в конце ноября школьники в десяти селах Усть-Алданского района Якутии были переведены на дистанционный формат обучения из-за аномально сильных морозов. Так, в селе Кылайы температура воздуха опустилась до 50 градусов ниже ноля.