Украина балансирует на пороге энергетической катастрофы

На фоне стремительно нарастающего энергетического кризиса, о котором неоднократно предупреждали эксперты, власти Украины проводят совещания, по итогам которых уверяют граждан, что «все под контролем». По мнению аналитиков, на фоне регулярных отключений электричества, начавшихся во многих регионах страны, это выглядит, скорее, как издевательство, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента нашего издания может не совпадать с позицией редакции.

В Киеве состоялось заседание координационного энергетического штаба по ситуации в энергосфере и по отопительному сезону. В нем приняли участие первые лица страны — президент Украины Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, секретарь совбеза Алексей Данилов, глава СБУ Иван Баканов и так далее.

«Мы как государство должны сделать все возможное для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона», — сообщил Зеленский.

Замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма отметил — прохождение отопительного сезона «контролируемое и плановое, а ситуация с запасами угля улучшается». Как сообщил премьер Шмыгаль, ситуация в энергетике «является стабильной и контролируемой, хотя и напряженной», поскольку осложнена энергетическим кризисом в Европе. Чиновники заверили — кабмин и минэнерго Украины «скоординировали работу с операторами энергетического рынка, «Укрэнерго» и НКРЭКУ, чтобы урегулировать ситуацию с нехваткой угля на складах».

Шмыгаль сообщил, что уже законтрактованы поставки на Украину импортного угля по морю на декабрь и январь, начата работа по обеспечению поставок на февраль и март. За последние две-три недели, если верить премьеру, запасы угля на складах ТЭС выросли на 100 тысяч тонн.

«Украина будет с теплом и светом. Тарифы и цены останутся неизменными в течение всего отопительного сезона», — заверил премьер.

Украинские аналитики энергорынка с недоумением восприняли такую уверенность власти. Эксперты утверждают, что положение в энергетике страны шаткое и любое неудачное стечение обстоятельств способно привести ее к энергетической катастрофе. Как заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, для того чтобы Украина успешно прошла отопительный сезон, должно сложиться слишком много благоприятных условий.

«Трудно понять оптимизм наших правителей, ведь ситуация в украинской энергетике может в любой момент измениться в неблагоприятную для нас сторону. Проблема в том, что общая ситуация в стране, которая зависит от многих факторов, динамически меняется. Так, до последних дней всем нам несказанно везло — почти повсюду стояла плюсовая температура. Но уже с 19 декабря во многих регионах сильно похолодало, кое-где начались суровые морозы. Как следствие — резко выросло потребление электроэнергии и газа, а также угля, — указал Марунич. — То есть если нынешняя зима не будет холоднее, чем прошлая, если не будут сорваны поставки угля на Украину и если не будет проблем с его подвозом (с чем мы уже столкнулись на примере запрета на поставки из РФ), то есть вероятность, что мы благополучно пройдем отопительный сезон. Но во всем этом слишком много «если». Например, если не выйдет из строя один из энергоблоков на украинских атомных станциях. Если не прекратится импорт электроэнергии из Белоруссии и если сохранится возможность — в самом экстренном случае — возобновить импорт энергии из России. Если, наконец, Украине хватит запасов собственного газа, на котором уже сейчас работают наши тепловые электростанции».

«Власти говорят: «Окей, если нам не хватит угля, то мы будем топить ТЭС газом. Нет проблем», — напомнил аналитик.

«К сожалению, хочется ответить чиновникам цитатой из американского фильма: «Хьюстон, у вас проблемы». Потому что уже сейчас, на входе в зиму, в украинских ПХГ осталось значительно меньше природного газа, чем весной, когда страна выходила из отопительного сезона. При этом значительная часть газа из наших хранилищ, десять миллионов кубометров в сутки, уходит европейским трейдерам — потому что они хранились у нас в режиме таможенного склада, — напомнил Дмитрий Марунич. — То есть сейчас Украина может рассчитывать примерно на восемь миллиардов кубов, которые у нас остались, а также на собственную добычу газа (50 млн кубов в месяц). Если сейчас ТЭС начнут ударными темпами жечь природный газ вместо угля и если «Газпром» резко снизит европейский транзит через Украину (что уже фактически происходит), то к концу января-началу февраля страна столкнется с острейшим дефицитом как самого газа, так и электроэнергии. В этом случае нас ждут неизбежные веерные отключения, замерзание целых регионов и так далее».

Федеральное агентство новостей /

По мнению аналитика энергорынка, уважающее себя государство просто не может позволить себе зависеть от такого большого количества случайных факторов.

«Чтобы выйти из ситуации, власти запланировали вывести на полную мощность все 15 рабочих энергоблоков на всех АЭС страны и заставить их работать, по сути, в авральном режиме. Хочу заметить, что это крайне небезопасный путь, который Украина уже проходила 35 лет назад. Но власти вынуждены идти даже на такой риск, потому что другого выхода из сложившейся ситуации у них сегодня просто нет», — заключил Марунич.

С ним согласен эксперт компании Dragon Capital Виктор Скаршевский, который сообщил — слова премьер-министра Дениса Шмыгаля «звучат как отходная молитва».

«Чтобы убедиться в том, что все это просто пустая бравада, достаточно зайти на сайт минэнерго или «Укрэнерго» и увидеть, что запасы угля более чем вдвое ниже нормативных. Чуть больше холода и морозов по стране — и все, угля на ТЭС практически не останется. Рассчитывать на газ Украине сегодня также сложно — его цена зашкаливает за 2 тысячи долларов за тысячу кубов. Выработанная с его помощью электроэнергия будет поистине «золотой», — сообщил экономист.

Федеральное агентство новостей /

Главное, о чем молчат правители по итогам заседания координационного совета по энергетике, — Украине для нормального прохождения отопительного сезона не хватает как минимум двух миллиардов кубометров голубого топлива, заявил он.

«То есть для закупки газа по нынешним ценам «Нафтогазу» Украины нужно более 2 миллиардов долларов. Таких денег у госкомпании просто нет. Летом они были в наличии у компании, но почему-то были израсходованы по другим статьям. А ее глава [Юрий] Витренко тогда решил, что 200-300 долларов за тысячу кубов — «это очень дорого, подождем, когда газ к осени подешевеет». И, как мы видим, дождался, — саркастически отметил Скаршевский. — Возможно, впервые в новейшей истории Украины отопительный сезон провален по всем параметрам. И когда премьер Шмыгаль говорит — мол, «ситуация напряженная, но все под контролем», он лишь делает хорошую мину при ужасной игре. То есть люди в правительстве либо не понимают, что происходит на самом деле, либо нагло лгут в глаза украинцам».

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению аналитика, успокоить украинцев такими «молитвами» невозможно.

«Когда на несколько часов отключают электроэнергию (а это уже происходит во многих регионах), невозможно убедить людей, что «все под контролем». Власти пытаются говорить о неких «ремонтных работах по электричеству», но это выглядит просто жалко, — отметил Скаршевский. — При этом власти говорят о скором увеличении собственной добычи газа. Но эти разговоры ведутся уже с 2014-го, а на практике украинская добыча с 2017-го только сокращается — с 15 млрд до 13 млрд кубометров в год. Чтобы добыча росла и население не мерзло, нам нужна адекватная власть, которая думает об энергобезопасности и заранее готовится к возможным катаклизмам. А когда тот же глава «Нафтогаза» Витренко говорит о необходимости «переходить на биогаз», это звучит просто как издевательство».

Учитывая, как сейчас выглядит система управления энергетикой на Украине, трудно рассчитывать на какие-то прорывы, уверен энергоэксперт.

«Не стоит рассчитывать, что весной газ подешевеет до прежних значений. Думаю, нижний порог цен на голубое топливо в 2022-м составит 600-700 долларов за тысячу кубометров. Поэтому нашим властям пора всерьез задуматься о том, чтобы вновь заключить долгосрочные газовые контракты с «Газпромом». Если, конечно, западные партнеры позволят команде Зеленского пойти на такой шаг», — заключил Виктор Скаршевский.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование на тему отношения украинцев к власти. 66,3% опрошенных оценивают ситуацию как «кризисную, с деградацией и хаосом». 50,9% опрошенных считают, что нужно срочно заменить премьера Шмыгаля для выхода из такого состояния. 40,8% украинцев считают, что управление государством должно осуществляться с использованием соответствующего опыта, которого у действующей власти нет.