Встреча лидеров России и Украины может означать готовность Вашингтона к диалогу с Москвой

Изменение киевской риторики и заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу с Москвой в любом формате говорит о компромиссной позиции Запада. Если встреча лидеров России и Украины действительно состоится, то это может говорить о готовности США к конструктивным переговорам с российской стороной. Об этом в беседе с ФАН сказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

По словам политолога, комментарии президента Зеленского о готовности украинской стороны к прекращению огня резко контрастируют с его же заявлениями месячной давности. Тогда Киев уверенно называл не только конкретную дату российской военной «агрессии», но даже дату «государственного переворота» в стране. Такое кардинальное изменение официальной конъюнктуры можно назвать позитивным, так как любые заявления о мире лучше, чем заявления о войне. По мнению Валяева, подобный поворот в риторике украинского лидера — это новая позиция Запада.

«Нет оснований считать, что Киев самостоятельно так резко решил изменить свой подход по Донбассу. События последнего месяца в очередной раз подчеркнули, насколько нынешние киевские элиты зависимы от западных стран. В первую очередь речь о США, во вторую — о европейских лидерах. На это открыто указывает Москва, когда заявляет, что нет никакого смысла обсуждать что-то с Киевом, ведь у украинской стороны отсутствуют полномочия для принятия любых больших решений. Если даже в следующем году и состоится двухсторонняя встреча Путина и Зеленского, во что пока не слишком верится, то это будет означать, что Москва получила гарантии от западных лидеров о готовности Киева к заранее согласованным компромиссам. Согласованным не с Киевом, а с западными лидерами», — считает Валяев.

Политолог уверен, если подобная встреча состоится, то это может говорить о готовности США к конструктивным переговорам с российской стороной. В первую очередь в вопросе, касающемся гарантий безопасности, которые Россия рассчитывает получить от США и НАТО. Список требований Москвы к Западу, опубликованный МИД РФ, никуда не денется. Его не получится не заметить или проигнорировать. Россия этим шагом публично заявила о собственном видении так называемых красных линий, которые хотела бы закрепить в соглашении с НАТО.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

«Российская сторона показывает, что не хочет подписывать никаких «тайных дополнительных протоколов» или верить Западу на слово. Только публичное обсуждение и закрепление соглашений на бумаге. Наша страна хочет вернуться к обсуждению темы нерасширения НАТО на восток. Причем назвать действия Москвы авантюрой нельзя. Ведь до публикации списка с требованиями Владимир Путин встречался с лидерами Индии и Китая. Можно предположить, что эта тема обсуждалась с Моди и Си Цзиньпином, что Москва заручилась поддержкой своих союзников», — отметил политолог.

По его убеждению, нынешнее время является подходящим для таких переговоров, поскольку сейчас Вашингтон все больше сил и внимания тратит на Китай и сдерживание его роста. На этом фоне Москва должна стать менее значимой проблемой для США. Валяев считает, что для американской стороны идеальный вариант — чтобы за Россию отвечали европейцы. Однако Москва, которая хотела бы продолжать прямой диалог с американцами о мировых проблемах, этого не допустит.

«Если Запад и Москва придут к компромиссу, который мог бы означать новую волну оттепели в отношениях, то это бы притормозило уход России в объятия Китая. Спайка военной силы России и экономической мощи Китая является страшным сном Вашингтона», — сказал Валяев.

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Чтобы максимально обезопасить себя, Запад для Индии, например, разработал формат QUAD с Австралией, США и Японией. И Индия, по мнению политолога, рассматривается Западом в качестве важного элемента установления баланса в регионе в противовес Китаю. Индию, которая не отказывается от закупок российских вооружений, зовут стать участником азиатского аналога НАТО. Кроме QUAD ранее был презентован AUKUS, состоящий из союза Австралии, Великобритании и США.

«Если Запад увидит в подписании соглашения с Россией возможность выстроить формат, подобный QUAD, то у переговоров России и НАТО есть будущее. Если Запад смирился с тем, что Россия является стороной, которую нужно продолжать сдерживать, как и Китай, то диалог Москвы и Запада обречен на провал. В таком случае отношения России с Украиной останутся в нынешнем положении: Москва не будет видеть в Киеве субъект для переговоров, а Киев будет продолжать выполнять волю своих западных партнеров, доставляя Москве всяческие неудобства в регионе», — заключил Валяев.

Ранее прошли переговоры между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, переговоры длились приблизительно полтора часа. В ходе беседы Байден рассказал Зеленскому о результатах видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.