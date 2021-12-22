Телеведущая Скабеева отметила необычное поведение Зеленского после вопроса о Путине

Москва, 22 декабря. Телеведущая Ольга Скабеева продемонстрировала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на вопрос о контактах с коллегой из России Владимиром Путиным.

Соответствующую запись она опубликовала в Telegram. Зеленского спросили об общении с Путиным. После украинский лидер истерично засмеялся и начал путаться в словах.

«Когда был обмен моряками, вы же общались периодически. Как сейчас происходит ваше общение?» — задал вопрос журналист.

Президент Украины ответил, что сейчас контактов с коллегой нет.

«Сейчас нет никакого общения… есть», — сказал политик и начал истерически смеяться.

«Мне кажется, что мы оба не снимаем (трубку телефона. — Прим. ФАН), потому что мы оба не звоним», — продолжил украинский лидер.

instagram.com / @olgaskabeeva

Скабеева остро высмеяла поведение политика.

«Зеленский, конечно, совсем не в форме», — написала она в Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин придерживается открытой позиции в вопросах, которые касаются общения с Владимиром Зеленским. По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в том, чтобы наладить контакты, однако диалог должен быть подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата.