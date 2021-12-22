Презентация флагманских смартфонов Xiaomi 12 состоится 28 декабря

Москва, 22 декабря. Китайская компания Xiaomi представит флагманские смартфоны в конце года. Речь идет об устройствах модели Xiaomi 12.

Об официальной дате презентации стало известно благодаря утечке от проверенного источника Ice Universe. Как оказалось, компания представит смартфон 28 декабря. Откроет мероприятие глава корпорации Лей Цзюнь.

В серию на начальном этапе войдут как минимум три модели: базовая версия Xiaomi 12, более мощная модификация Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. У первых двух смартфонов, как ожидается, будет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. У третьей модели в характеристиках значится чип Snapdragon 870. Все устройства смогут функционировать в сетях 5G.

На днях Xiaomi представила в России новое устройство — M4 Pro 5G. По параметрам этот смартфон напоминает Redmi Note 11.