Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 10:28
10:28
Происшествия
Спасатели обнаружили труп мужчины на пепелище нежилого дома в Красном Селе
10:27
Шоу-бизнес
Навка призналась Урганту, что выходила на лед пьяной
10:26
Происшествия
Пьяный мигрант изнасиловал женщину в петербургском такси
10:26
Происшествия
ДТП с участием Volkswagen и маршрутки произошло на перекрестке Кондратьевского и Минеральной
10:26
Общество
Власти Татарстана ввели QR-коды для посещения боулингов и интернет-клубов
10:26
Происшествия
Мигрант «с бородкой» изнасиловал девочку в Мурино
10:24
Экономика
Украина окажется главной жертвой сверхвысоких цен на газ в Европе
10:23
Экономика
Сбербанк в 2021 году увеличит выдачу ипотеки на 38%
10:22
Армия
США продадут Литве партию ПТРК Javelin на сумму в 125 млн долларов
10:20
Происшествия
Избившими олимпийского чемпиона Соловьева в Москве оказались студенты юрфака из Читы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Презентация флагманских смартфонов Xiaomi 12 состоится 28 декабря

Технологии
Презентация флагманских смартфонов Xiaomi 12 состоится 28 декабря
flickr.com  /  Jon Russell

Москва, 22 декабря. Китайская компания Xiaomi представит флагманские смартфоны в конце года. Речь идет об устройствах модели Xiaomi 12.

Об официальной дате презентации стало известно благодаря утечке от проверенного источника Ice Universe. Как оказалось, компания представит смартфон 28 декабря. Откроет мероприятие глава корпорации Лей Цзюнь.

В серию на начальном этапе войдут как минимум три модели: базовая версия Xiaomi 12, более мощная модификация Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. У первых двух смартфонов, как ожидается, будет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. У третьей модели в характеристиках значится чип Snapdragon 870. Все устройства смогут функционировать в сетях 5G.

На днях Xiaomi представила в России новое устройство — M4 Pro 5G. По параметрам этот смартфон напоминает Redmi Note 11.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Презентация флагманских смартфонов Xiaomi 12 состоится 28 декабря
xiaomi смартфон презентация
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать