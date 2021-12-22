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Актриса Ольга Будина призвала Минобороны защитить российских детей

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 09:58
Общество
Актриса Ольга Будина призвала Минобороны защитить российских детей
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 декабря. Актриса и телеведущая Ольга Будина обратилась с призывом к Министерству обороны России. Она считает, что ведомство нужно подключить к защите семьи и детей.

Артистка обратила внимание на пост в Twitter, который разместил на своей странице советник министра обороны Андрей Ильницкий. Он процитировал Будину, заявлявшую об информационной ментальной войне против России. Актриса отмечала, что при этом по конституции мы не имеем права на идеологию.

«Пришли за нашей молодежью. Они забирают у нас наших детей!» — привел слова телеведущей Ильницкий.

По мнению артистки, современная культура негативно сказывается на нравственном состоянии детей. Как отметила Будина, сейчас практически невозможно найти подростковое сообщество, в котором ребята хотят стать родителями, а мальчики — встречаться с порядочными девочками, чтобы обсуждать книги и смотреть хорошее кино. Актриса считает, что министерство обороны должно обратить внимание на эту проблему.

«Если министерство культуры не особенно тревожит будущее наших детей, то, может быть, уже пора подключать к этой проблеме Минобороны!» — призвала Будина в Telegram.

Министерство обороны делает вклад в воспитание молодежи, создавая учебные центры для военной подготовки студентов. За пять лет ведомство основало 28 подобных учреждений.

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