Сексолог Миллер рассказала, как стресс влияет на сексуальное влечение женщин и мужчин

Стресс отрицательно влияет не только на психику и эмоциональное состояние, но также повышает риск развития болезней, ослабляет иммунную систему. В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, как постоянный стресс может сказаться на сексуальном влечении.

Из-за непрерывного стресса нервная система зависает в режиме повышенной готовности, устает и истощается. У мужчин уровень либидо зависит от тестостерона, а хронический стресс подавляет выработку этого гормона, рассказала сексолог.

«Длительные стрессы приводят к проблемам с сердечно-сосудистой системой, нарушается кровообращение и, как следствие, — эрекция становится слабой. У женщин на половое влечение влияет эстроген, стресс так же, как и у мужчин, подавляет выработку этого гормона и овуляцию, именно поэтому многие женщины, которые не могут забеременеть, должны обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, нормализовать психику, расслабить ее. Только после этого попытка увенчается успехом», — объяснила собеседница ФАН.

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Иногда при краткосрочном стрессе секс способен помочь организму и психике. В результате качественного секса вырабатываются гормоны радости: эндорфин, окситоцин, вазопрессин.

«Этот мощный коктейль, безусловно, влияет на организм как таблетка счастья, реанимирует его, окрыляя и вдохновляя. Таким образом, во время сексуальной стимуляции и оргазма различные участки мозга получают всю информацию, которая дает ему точно понять, что происходящее очень приятно; возникает взрыв напряженности», — добавила Миллер.

К тому же после оргазма мозг настолько переполнен положительными эмоциями, что буквально готов генерировать гениальные идеи. Однако есть и подводные камни. Александра Миллер пояснила, если оба партнера напряжены и не могут возбудиться или включиться в процесс, тогда сам секс становится для них дополнительным стрессовым фактором.

«Женщине особенно важно чувствовать себя в безопасности и расслабленной, чтобы наслаждаться процессом и дарить радость мужчине. В каменных джунглях, зарабатывая деньги и думая исключительно о финансовом благополучии, можно угодить в ловушку и превратить свою жизнь в «день сурка». В такой ситуации вы не только не будете успешны в бизнесе и личной жизни, но и получите моральное истощение, которое может привести к депрессии. Это частое явление в современном мире», — объяснила собеседница агентства.

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Куда бежать и что делать:

необходимо планировать свою жизнь;

нужно наладить режим сна, сон должен быть качественным;

необходимо бывать на свежем воздухе: неспешно прогуливаться в лесу или в парке, предварительно поставив свой телефон на беззвучный режим;

различные релаксации, медитации;

спорт;

правильное питание.

Эти нехитрые правила, если их выполнять, помогут привести жизнь в норму, чтобы получать от нее удовольствие.

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