Посольство России в США ответило на заявление Госдепа об «ответственности» РФ за Украину

Вашингтон, 22 декабря. Российское посольство в США отреагировало на слова Госдепа об «ответственности» РФ за ситуацию на Украине. В диппредставительстве призвали Вашингтон «не сваливать с больной головы на здоровую».

В американском Госдепе провели параллель между Россией и событиями на Украине. Официальный представитель ведомства Нед Прайс указал на «причастность» РФ к усугублению ситуации. В посольстве страны в Соединенных Штатах ответили на слова Госдепа.

«Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — говорится в комментарии посольства в Twitter.

Ранее Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, этот пункт действовал и прежде из-за COVID-19.