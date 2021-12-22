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Посольство России в США ответило на заявление Госдепа об «ответственности» РФ за Украину

Политика
Посольство России в США ответило на заявление Госдепа об «ответственности» РФ за Украину
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 22 декабря. Российское посольство в США отреагировало на слова Госдепа об «ответственности» РФ за ситуацию на Украине. В диппредставительстве призвали Вашингтон «не сваливать с больной головы на здоровую».

В американском Госдепе провели параллель между Россией и событиями на Украине. Официальный представитель ведомства Нед Прайс указал на «причастность» РФ к усугублению ситуации. В посольстве страны в Соединенных Штатах ответили на слова Госдепа.

«Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — говорится в комментарии посольства в Twitter.

Ранее Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, этот пункт действовал и прежде из-за COVID-19.

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