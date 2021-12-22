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Зарплаты ряда россиян вырастут в 2022 году на 11%

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 09:49
Экономика
Зарплаты ряда россиян вырастут в 2022 году на 11%
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 22 декабря. Около трети российских компаний собираются увеличить зарплаты сотрудникам в 2022 году на 11%, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок.

Аналитики рассказали, что в следующем году примерно каждая пятая компания планирует увеличить численность кадров. В этом году штат вырос в 12% компаний (в среднем на 7%), а заработные платы — в 15% предприятий в пределах 8%.

Эксперты также напомнили итоги аналогичного исследования, сделанного в прошлом году. В январе около 64% организаций ожидали увеличения выручки и операционной прибыли, а к концу года это произошло лишь в половине случаев. Сейчас рост выручки и прибыли отмечают 32% и 26%. В то же время для каждой пятой компании характерно сокращения этих показателей.

ЦСР проводил исследования среди 10 тысяч предприятий, работающих в России. Специалисты проанализировали организации из разных секторов экономики и разных регионов РФ. Исследование также включает малый и средний бизнес, передает «ФедералПресс».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что зарплаты россиян растут не только в номинальном, но и в реальном выражении. Перед этим лидер страны отмечал, что одним из основных приоритетов государства является борьба с бедностью.

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бизнес зарплаты рынок труда
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