Миллу Йовович хотят пригласить на роль супруги Николая II

Москва, 22 декабря. Новый фильм о жизни последнего российского императора Николая II планируют снимать в Тобольске и Екатеринбурге в 2022-2023 годах, если ситуация с коронавирусом нормализуется. В проект хотят пригласить голливудскую актрису Миллу Йовович.

Книга «Романовы: Преданность и предательство» ляжет в основу нового фильма о последнем императоре. Продюсер Олег Урушев рассказал подробности работы над картиной. Фильм хотят снимать в тех местах, где проходили описанные в книге события. Это Тобольск и Екатеринбург.

По словам Урушева, он собирается сделать проект международным. Для этого он планирует пригласить иностранного артиста. Кинематографисты хотят предложить звезде «Пятого элемента» сыграть роль Александры Федоровны.

«Александра Федоровна была иностранкой, поэтому мы хотим пригласить Миллу Йовович. У нас есть консультант отец Игнатий в Сретенском монастыре. Это было его предложение пригласить Миллу Йовович, она очень похожа на Александру Федоровну», — указал продюсер в разговоре с Kp.ru.

Кто сыграет Николая II, пока неизвестно. Сейчас проходит кастинг на главную роль. Но продюсер заверил, что роль императора достанется русскому актеру.

У российских кинодеятелей в производстве находится фильм о Чебурашке. Народный артист СССР Олег Басилашвили неоднозначно относится к появлению этой картины.