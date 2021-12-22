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Новак подчеркнул уверенные темпы развития энергетической отрасли России

Экономика
Новак подчеркнул уверенные темпы развития энергетической отрасли России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика. Он отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития, сообщается на сайте «Россетей».

Электроэнергетика, по его словам, является основой социально-экономического развития государства и комфорта граждан. В приоритете страны и энергетических предприятий остается работа по цифровизации и технологическому развитию отрасли, а залогом дальнейших успехов выступает опыт ветеранов области и высокий потенциал молодых специалистов.

Помимо этого, в контексте климатической повестки большое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За год было введено свыше 15 крупных объектов возобновляемой энергетики совокупной установленной мощностью 1,2 ГВт, а также возросла доля выработки электроэнергии на низкоуглеродных источниках энергии, добавил Новак.

Структура российской энергетики на 86% является «зеленой». Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

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Все новости / Экономика / Новак подчеркнул уверенные темпы развития энергетической отрасли России
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