Новак подчеркнул уверенные темпы развития энергетической отрасли России

Москва, 22 декабря. Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика. Он отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития, сообщается на сайте «Россетей».

Электроэнергетика, по его словам, является основой социально-экономического развития государства и комфорта граждан. В приоритете страны и энергетических предприятий остается работа по цифровизации и технологическому развитию отрасли, а залогом дальнейших успехов выступает опыт ветеранов области и высокий потенциал молодых специалистов.

Помимо этого, в контексте климатической повестки большое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За год было введено свыше 15 крупных объектов возобновляемой энергетики совокупной установленной мощностью 1,2 ГВт, а также возросла доля выработки электроэнергии на низкоуглеродных источниках энергии, добавил Новак.

Структура российской энергетики на 86% является «зеленой». Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.