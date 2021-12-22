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Бойцы ВВО получили на вооружение новейшие ПЗРК «Верба»

Армия
Бойцы ВВО получили на вооружение новейшие ПЗРК «Верба»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Хабаровск, 22 декабря. Современные переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба» поступили в части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Бурятии.

ПЗРК «Верба» способны поражать различные типы воздушных целей, в том числе крылатые ракеты и беспилотники, сообщает пресс-служба ВВО.

«Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», которые поступили в соединение», — сказано в опубликованном релизе.

Комплексы «Верба» осваиваются зенитчиками в ходе интенсивного курса учебных занятий на одном из полигонов, отметили представители ВВО. Ранее стало известно, что военнослужащие ВВО ведут поэтапную подготовку к стратегическим учениям «Восток — 2022».

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пзрк верба вво
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