Бойцы ВВО получили на вооружение новейшие ПЗРК «Верба»

Хабаровск, 22 декабря. Современные переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба» поступили в части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Бурятии.

ПЗРК «Верба» способны поражать различные типы воздушных целей, в том числе крылатые ракеты и беспилотники, сообщает пресс-служба ВВО.

«Личный состав двух зенитных подразделений мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, проходит переподготовку на новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», которые поступили в соединение», — сказано в опубликованном релизе.

Комплексы «Верба» осваиваются зенитчиками в ходе интенсивного курса учебных занятий на одном из полигонов, отметили представители ВВО. Ранее стало известно, что военнослужащие ВВО ведут поэтапную подготовку к стратегическим учениям «Восток — 2022».