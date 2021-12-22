Гуф женился на своей возлюбленной Юлии Королевой

Москва, 22 декабря. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) женился во второй раз. Супругой музыканта стала его возлюбленная — модель и блогер Юлия Королева.

Рэп-исполнитель и его избранница поделились радостной новостью о свадьбе на своих страницах в Instagram. Например, Гуф опубликовал снимок, на котором он демонстрирует в камеру обручальное кольцо.

«Идем со мной», — лаконично написал в посте Долматов.

Prt Scr instagram.com / @therealguf

Пара выбрала для свадьбы красивую дату — 21 декабря 2021 года (21.12.21). Невеста надела на церемонию бракосочетания короткое белое платье с открытыми плечами и ботфорты. Образ Королевой дополнило жемчужное ожерелье. Гуф же не стал заморачиваться с нарядом и выбрал спортивный костюм.

Судя по снимкам, рэпер и модель не стали устраивать пышное торжество в честь бракосочетания. Скорее всего, они отметили важное событие в узком кругу.

Ранее возлюбленную Долматова заподозрили в беременности. Некоторые поклонники решили, что именно скорое прибавление якобы подтолкнуло пару к свадьбе.