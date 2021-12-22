Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 11:55
11:50
Происшествия
Начальника областного ГИБДД Савейкина задержали в Магадане
11:49
Шоу-бизнес
Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
11:49
Происшествия
«Это правильно»: полковник Лобарев оценил законопроект о пожизненном сроке для педофилов
11:47
Армия
Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года
11:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой снова стал отцом
11:42
Общество
Работа транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь может обострить обстановку с COVID-19
11:42
Весь мир
Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии
11:41
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» заявила о пропаже десяти самолетов стоимостью 165 млн рублей
11:41
Экономика
Депутаты Госдумы отменили обязательный техосмотр для личного транспорта
11:40
Видео
Появились кадры побега приморского вора под ванну возлюбленной
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Четыре новых авиамаршрута запускают на Дальнем Востоке
Общество
Четыре новых авиамаршрута запускают на Дальнем Востоке
youtube.com  /  Pr Scr / SKY CABIN Films

Владивосток, 22 декабря. Единая дальневосточная авиакомпания с января 2022 года начнет выполнять авиаперевозки по четырем новым маршрутам.

В ходе недавнего совещания руководителей авиаперевозчиков Дальнего Востока было признано экономически целесообразным запустить новые авиарейсы, которые будет осуществлять авиаперевозчик «Аврора», входящий в единую дальневосточную авиакомпанию. При этом было отмечено, что все авиакомпании группы в 2021 году показали заметный рост пассажиропотока по сравнению с 2020 годом, сообщает AmurInfo.

Уточняется, что рейсы из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток будут выполняться по вторникам и четвергам, рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Благовещенск будут осуществляться по понедельникам и субботам. По четвергам и воскресеньям можно будет долететь из Хабаровска до Читы. Все эти направления будут обслуживать самолеты Bombardier Q400.

Ранее ФАН сообщал, что из Самары до Воронежа теперь можно долететь прямым авиарейсом. Полеты выполняет компания Red Wings, используя самолеты Sukhoi Superjet 100. Время в пути составляет 1 час 40 минут. Рейсы выполняются по средам и субботам.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Четыре новых авиамаршрута запускают на Дальнем Востоке
запуск авиарейсы дальний восток
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать