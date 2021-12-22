Четыре новых авиамаршрута запускают на Дальнем Востоке

Владивосток, 22 декабря. Единая дальневосточная авиакомпания с января 2022 года начнет выполнять авиаперевозки по четырем новым маршрутам.

В ходе недавнего совещания руководителей авиаперевозчиков Дальнего Востока было признано экономически целесообразным запустить новые авиарейсы, которые будет осуществлять авиаперевозчик «Аврора», входящий в единую дальневосточную авиакомпанию. При этом было отмечено, что все авиакомпании группы в 2021 году показали заметный рост пассажиропотока по сравнению с 2020 годом, сообщает AmurInfo.

Уточняется, что рейсы из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток будут выполняться по вторникам и четвергам, рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Благовещенск будут осуществляться по понедельникам и субботам. По четвергам и воскресеньям можно будет долететь из Хабаровска до Читы. Все эти направления будут обслуживать самолеты Bombardier Q400.

Ранее ФАН сообщал, что из Самары до Воронежа теперь можно долететь прямым авиарейсом. Полеты выполняет компания Red Wings, используя самолеты Sukhoi Superjet 100. Время в пути составляет 1 час 40 минут. Рейсы выполняются по средам и субботам.