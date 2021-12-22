Президент Сирии обсудил с делегацией Госдумы РФ пути развития двусторонних отношений

Дамаск, 22 декабря. Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с Дмитрием Саблиным, координатором группы Государственной думы по связям с Народным советом арабской республики.

На встрече стороны обсудили совместные усилия по наращиванию сотрудничества в экономической, гуманитарной и социальной областях, а также расширение связей между образовательными учреждениями двух стран. Участники переговоров подчеркнули значимость укрепления межпарламентских отношений, что на фоне победы над террористическими организациями откроет путь к реализации новых взаимовыгодных инициатив в различных сферах деятельности.

السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسياً برئاسة ديمتري #سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي.

دار الحديث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، ودور البرلمانيين في توثيق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات pic.twitter.com/eJjGFW2HuL — عمر رحمون (@Rahmon83) December 21, 2021

Помимо этого, депутаты обсудили с Башаром Асадом мероприятия, которые планируется провести в ходе визита делегации, в том числе новогодние концерты в Дамаске, различные гуманитарные акции и раздачу подарков детям. Также Саблин предложил провести в России совместный с Сирией и Донецкой Народной Республикой (ДНР) молодежный форум для будущих политиков, что сирийский лидер оценил положительно.

Как сообщается, российские депутаты прибыли в Дамаск вместе с делегацией от ДНР под руководством Алексея Муратова, который ранее подписал с заместителем генсекретаря партии «Баас» Хилялем аль-Хилялем соглашение о сотрудничестве. По сообщению представителей Донецкой Народной Республики, это стало важным шагом на пути признания независимости восточных регионов от центральных властей Украины. Представители партии «Баас» в свою очередь подчеркнули, что установление официальных связей между Дамаском и Донецком станет сигналом мировому сообществу о том, что РФ активно способствует интеграции республик Донбасса на международную арену.