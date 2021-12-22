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Президент Сирии обсудил с делегацией Госдумы РФ пути развития двусторонних отношений

Весь мир
Президент Сирии обсудил с делегацией Госдумы РФ пути развития двусторонних отношений
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Дамаск, 22 декабря. Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с Дмитрием Саблиным, координатором группы Государственной думы по связям с Народным советом арабской республики.

На встрече стороны обсудили совместные усилия по наращиванию сотрудничества в экономической, гуманитарной и социальной областях, а также расширение связей между образовательными учреждениями двух стран. Участники переговоров подчеркнули значимость укрепления межпарламентских отношений, что на фоне победы над террористическими организациями откроет путь к реализации новых взаимовыгодных инициатив в различных сферах деятельности.

Помимо этого, депутаты обсудили с Башаром Асадом мероприятия, которые планируется провести в ходе визита делегации, в том числе новогодние концерты в Дамаске, различные гуманитарные акции и раздачу подарков детям. Также Саблин предложил провести в России совместный с Сирией и Донецкой Народной Республикой (ДНР) молодежный форум для будущих политиков, что сирийский лидер оценил положительно.

Как сообщается, российские депутаты прибыли в Дамаск вместе с делегацией от ДНР под руководством Алексея Муратова, который ранее подписал с заместителем генсекретаря партии «Баас» Хилялем аль-Хилялем соглашение о сотрудничестве. По сообщению представителей Донецкой Народной Республики, это стало важным шагом на пути признания независимости восточных регионов от центральных властей Украины. Представители партии «Баас» в свою очередь подчеркнули, что установление официальных связей между Дамаском и Донецком станет сигналом мировому сообществу о том, что РФ активно способствует интеграции республик Донбасса на международную арену.

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россия сирия переговоры
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