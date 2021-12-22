Президент Сирии обсудил с делегацией Госдумы РФ пути развития двусторонних отношений

Дамаск, 22 декабря. Президент Сирии Башар Асад принял российскую парламентскую делегацию во главе с Дмитрием Саблиным, координатором группы Государственной думы по связям с Народным советом арабской республики.
На встрече стороны обсудили совместные усилия по наращиванию сотрудничества в экономической, гуманитарной и социальной областях, а также расширение связей между образовательными учреждениями двух стран. Участники переговоров подчеркнули значимость укрепления межпарламентских отношений, что на фоне победы над террористическими организациями откроет путь к реализации новых взаимовыгодных инициатив в различных сферах деятельности.
السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسياً برئاسة ديمتري #سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي.— عمر رحمون (@Rahmon83) December 21, 2021
دار الحديث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، ودور البرلمانيين في توثيق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات pic.twitter.com/eJjGFW2HuL
Помимо этого, депутаты обсудили с Башаром Асадом мероприятия, которые планируется провести в ходе визита делегации, в том числе новогодние концерты в Дамаске, различные гуманитарные акции и раздачу подарков детям. Также Саблин предложил провести в России совместный с Сирией и Донецкой Народной Республикой (ДНР) молодежный форум для будущих политиков, что сирийский лидер оценил положительно.
Как сообщается, российские депутаты прибыли в Дамаск вместе с делегацией от ДНР под руководством Алексея Муратова, который ранее подписал с заместителем генсекретаря партии «Баас» Хилялем аль-Хилялем соглашение о сотрудничестве. По сообщению представителей Донецкой Народной Республики, это стало важным шагом на пути признания независимости восточных регионов от центральных властей Украины. Представители партии «Баас» в свою очередь подчеркнули, что установление официальных связей между Дамаском и Донецком станет сигналом мировому сообществу о том, что РФ активно способствует интеграции республик Донбасса на международную арену.