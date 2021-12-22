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Объем выданной ипотеки в 2021 году обновит исторический рекорд

Экономика
Объем выданной ипотеки в 2021 году обновит исторический рекорд
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Эксперты прогнозируют превышение средней стоимости ипотеки до 9% в 2022 году и возвращение на уровень показателей второй половины 2019 года, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на рейтинговое агентство НКР.

Банки планируют увеличить доли собственных программ, по которым ставки достигают 10%. Специалисты отметили, что по итогам 2021 года объем выданной ипотеки обновит исторический рекорд. В текущем году выдано ипотечных кредитов на сумму 5,5–5,6 трлн рублей, тогда как в 2020 году объем банковских ссуд на приобретение жилья составил 4,4 трлн рублей.

Средний размер ипотечного кредита к концу 2022 года достигнет 3,6 млн рублей, увеличившись на 10%. Эксперты прогнозируют и продление срока ипотеки до 23 лет, что должно стать рекордным показателем.

Стоимость ипотеки российские банки стали увеличивать после повышения Центробанком ключевой ставки.

Россияне могут сократить расходы на выплаты по ипотеке. Для этого им необходимо следить за рекламными акциями банка, а также воспользоваться налоговым вычетом.

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ипотека банки ипотечные кредиты
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