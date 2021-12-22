Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 10:27
10:27
Шоу-бизнес
Навка призналась Урганту, что выходила на лед пьяной
10:26
Происшествия
Пьяный мигрант изнасиловал женщину в петербургском такси
10:26
Происшествия
ДТП с участием Volkswagen и маршрутки произошло на перекрестке Кондратьевского и Минеральной
10:26
Общество
Власти Татарстана ввели QR-коды для посещения боулингов и интернет-клубов
10:26
Происшествия
Мигрант «с бородкой» изнасиловал девочку в Мурино
10:24
Экономика
Украина окажется главной жертвой сверхвысоких цен на газ в Европе
10:23
Экономика
Сбербанк в 2021 году увеличит выдачу ипотеки на 38%
10:22
Армия
США продадут Литве партию ПТРК Javelin на сумму в 125 млн долларов
10:20
Происшествия
Избившими олимпийского чемпиона Соловьева в Москве оказались студенты юрфака из Читы
10:16
Экономика
Экспорт российской продукции АПК увеличился на 21% с начала года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Закрытый показ «Последний богатырь: Посланник Тьмы» прошел в Москве

Общество
Закрытый показ «Последний богатырь: Посланник Тьмы» прошел в Москве
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Москва, 22 декабря. Премьерный показ фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» состоялся в Москве 21 декабря. Картина стала завершающей частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца.

На премьеру ленты Дмитрия Дьяченко в столичный киноцентр «Октябрь» пришли звезды театра и кино, отечественного шоу-бизнеса. Просмотр посетили режиссер Алексей Учитель, певец Филипп Киркоров, актеры Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Вольфганг Черни, Эвелина Бледанс и другие, пишет Kp.ru.

Первый фильм, основанный на материале русских народных сказок и былин, вышел на экраны в 2017 году. Дьяченко признался, что ему грустно осознавать, что «Посланник Тьмы» стал последней частью трилогии, пишет ТАСС.

«Но мне радостно представить этот фильм, потому что он самый веселый, энергичный, наполненный спецэффектами и компьютерной графикой. Здесь более глубокая история главного героя и абсолютно неожиданный финал», — добавил режиссер.

Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о самых популярных фильмах в 2021 году. Лидером рейтинга стала картина Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Закрытый показ «Последний богатырь: Посланник Тьмы» прошел в Москве
кино премьера последний богатырь
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать