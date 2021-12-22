Закрытый показ «Последний богатырь: Посланник Тьмы» прошел в Москве

Москва, 22 декабря. Премьерный показ фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» состоялся в Москве 21 декабря. Картина стала завершающей частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца.

На премьеру ленты Дмитрия Дьяченко в столичный киноцентр «Октябрь» пришли звезды театра и кино, отечественного шоу-бизнеса. Просмотр посетили режиссер Алексей Учитель, певец Филипп Киркоров, актеры Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Вольфганг Черни, Эвелина Бледанс и другие, пишет Kp.ru.

Первый фильм, основанный на материале русских народных сказок и былин, вышел на экраны в 2017 году. Дьяченко признался, что ему грустно осознавать, что «Посланник Тьмы» стал последней частью трилогии, пишет ТАСС.

«Но мне радостно представить этот фильм, потому что он самый веселый, энергичный, наполненный спецэффектами и компьютерной графикой. Здесь более глубокая история главного героя и абсолютно неожиданный финал», — добавил режиссер.

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