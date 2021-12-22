За что педофилы-рецидивисты получат пожизненный срок, обсудят в «Патриоте»

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов, в котором решила усилить наказание для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. Это будет пожизненный срок и, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «справедливая мера, позволяющая изолировать выродков».

За какие именно действия педофилы-рецидивисты получат пожизненный срок? Будут ли таким же образом наказываться малолетние преступники, совершившие сексуальные преступления в отношении сверстников? Какова мировая практика в отношении такой категории преступников? Чем завершились предложения по химической кастрации педофилов?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит:

— Андрей Бабушкин, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права».

Эфир состоится в среду, 22 декабря, в 11:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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