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За что педофилы-рецидивисты получат пожизненный срок, обсудят в «Патриоте»
Общество
За что педофилы-рецидивисты получат пожизненный срок, обсудят в «Патриоте»
Невские Новости  / 

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов, в котором решила усилить наказание для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. Это будет пожизненный срок и, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «справедливая мера, позволяющая изолировать выродков».

За какие именно действия педофилы-рецидивисты получат пожизненный срок? Будут ли таким же образом наказываться малолетние преступники, совершившие сексуальные преступления в отношении сверстников? Какова мировая практика в отношении такой категории преступников? Чем завершились предложения по химической кастрации педофилов?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит:

— Андрей Бабушкин, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права».

Эфир состоится в среду, 22 декабря, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038

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