Николь Кидман рассказала, как начала курить ради роли в фильме «Быть Рикардо»

Лос-Анджелес, 22 декабря. Голливудская актриса Николь Кидман рассказала о своей подготовке к фильму «Быть Рикардо». Ей пришлось начать курить, чтобы изменить свой голос.

Артистка снимается в кино на протяжении 40 лет. Благодаря многочисленным ролям ей удалось избавиться от своего австралийского акцента. Однако это не единственная жертва, на которую ей пришлось идти. Об этом рассказывает ScreenRant.

Во вторник 21 декабря сервис Prime Video представил драму «Быть Рикардо». В ней Кидман воплотила образ комедийной актрисы и певицы Люсиль Болл. В недавнем интервью она описала свою подготовку к роли.

«Сначала я сказала Тому Джонсу, моему тренеру по диалогу: «Это невозможно. Я австралийка. Как я получу эту роль?». Он ответил, что мы ее получим. Они (создатели киноленты — Прим. ред.) решили, что Люси нужен глубокий голос курильщика, поэтому я начала курить. Если я разогреюсь на минутку, то теперь смогу воспроизвести ее голос, стоя на голове», — отметила актриса.

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