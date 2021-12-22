Суд в США признал химика Либера виновным в сокрытии связей с Китаем

Вашингтон, 22 декабря. Суд присяжных в США признал ученого Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с КНР и полученных в результате него доходов, сообщил телеканал CBS.

Жюри федерального суда в Бостоне пришло к выводу, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета представлял властям неверные налоговые декларации, а также не сообщил о наличии китайского банковского счета.

По версии следствия, 62-летний Либер, не уведомив основного работодателя, участвовал в программе рекрутинга научных кадров Китая «Тысяча талантов», получив должность в Уханьском технологическом университете. Кроме ежемесячного жалования в 50 тыс. долларов, ученому оплачивали текущие расходы и выделили более 1,5 млн долларов на обустройство исследовательской лаборатории, говорится в обвинении.

Сам ученый утверждал, что его основной мотивацией было желание получить Нобелевскую премию и мировое признание. По данным Wall Street Journal, в сокрытии информации о связях с Китаем в США обвинили еще 24 научных работников. С шести обвинения сняты, девять ученых признали вину.

Ранее законодатели в США потребовали от министерства обороны представить отчет о целесообразности установления улучшенных межвоенных связей с КНР в кризисных ситуациях. Вашингтон опасается возросшего в последние годы военного потенциала Китая.