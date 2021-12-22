Бенгальские огни подорожали на 15% в России

Москва, 22 декабря. Стоимость бенгальских огней выросла на 15%, цена упаковки в декабре 2021 года составляет 78 рублей. Об этом сообщил представитель пресс-службы аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Так, эксперты сравнили средние цены и продажи бенгальских огней в сетевой и несетевой рознице за период с 1 по 20 декабря 2021 и 2020 года по всей стране. Согласно исследованию, объем продаж вырос на 34%, поделился с ТАСС специалист «Чек индекс».

«Бенгальские огни стоят в среднем 78 рублей, это на 15% выше, чем в 2020 году», — отметил он.

Ранее МЧС рекомендовало использовать бенгальские огни на улице, а хлопушки не применять около свечей во избежание экстренных ситуаций.