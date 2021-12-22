Политолог Марков: Запад отдает приказы Зеленскому

Москва, 22 декабря. Внешний блок управления из США отдает приказы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что американцы попросили главу государства избавиться от главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку тот был мостом между Киевом и Москвой. Однако с экс-президентом Петром Порошенко ситуация иная.

«Зеленский, я уверен, был бы счастлив реализовать Минские соглашения. Если бы он мог, он буквально завтра приехал бы в Донецк, Луганск, встретился бы с людьми, обо всем договорился и вошел бы в историю Украины как настоящий герой, который принес мир на Украину. Но, внешний центр управления в лице британских и американских спецслужб запрещает ему это делать», — отметил Марков.

Он добавил, что США не дают Зеленскому арестовать своего предшественника, хотя именно это он обещал в ходе предвыборной кампании. Украинцы сами хотели бы видеть Порошенко за решеткой, но Вашингтон не даст в обиду «своего».

Ранее политтехнолог Андрей Золотарев рассказал, что февраль и март станут тяжелым периодом для президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Именно в этот период разрешится конфликт президента и олигарха Рината Ахметова.