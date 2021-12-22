Политолог Марков: США попытаются испортить Олимпиаду Китаю

Москва, 22 декабря. Соединенные Штаты Америки попытаются испортить Олимпийские игры в Пекине, как это было в 2008 году. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт напомнил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по отмашке из Вашингтона начал боевые действия в Южной Осетии. Вооруженный конфликт начался в день открытия ОИ-2008, которые также проходили в Пекине.

«У нас сейчас 4 февраля 2022 года тоже начинаются Олимпийские игры в Китае, зимние. Это проявление мягкой силы Китая. А как вы знаете, за последнее время антикитайская политика в американской внешней политике только усилилась. Поэтому можно с большой вероятностью прогнозировать, что американцы заходят испортить вот этот большой китайский праздник мягкой силы в виде Олимпийских игр», — отметил Марков.

Pr Scr youtube.com / 60 минут

Он добавил, что, вероятно, Вашингтон в этот период вновь начнет активные военные действия. Кроме того, государственный переворот на Украине также проводился во время Олимпиады, но на этот раз в Сочи.

Ранее дипломат Константин Гаврилов заявил, что поддержка инициативы РФ по гарантиям безопасности со стороны Китая привела коллективный запад в замешательство. Ни в руководстве Североатлантического альянса, ни в высшем руководстве США явно не ожидали такой реакции Пекина.