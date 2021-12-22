Курс доллара вырос на Мосбирже до 74,5 рубля

Москва, 22 декабря. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 54,75 копейки. Об этом говорится на сайте платформы.

Американская валюта составила 74,5 рубля. Евро тоже прибавила в цене. Добавив себе 23,25 копейки, европейская валюта дошла до уровня 83,5675 рубля.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в конце прошлого месяца высказался о позиции доллара на рынке. Он посоветовал россиянам покупать американскую валюту в ближайшее время. В перспективе года-трех лет доллар, как указал эксперт, будет стоит 78-80 рублей. Поэтому покупка валюты считается выгодной.